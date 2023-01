Oroscopo Paolo Fox domani 11 gennaio 2023, le previsioni complete

ARIETE

OGGI: Accetta le persone così come sono e non cercare di cambiarle a tuo piacimento. Giorno favorevole per il romanticismo e i primi appuntamenti. AMORE : Mostrati più affettuoso con il tuo partner. Non importa quanto sei stanco, un sorriso e una parola gentile non costano molto.RICCHEZZA: Tocca a te dimostrare davanti ai tuoi superiori di cosa sei capace. La tua promozione dipende da questa opportunità.BENESSERE : Ricorda che l’unica cosa che ti rende irremovibile nel tuo lavoro è la dedizione ad esso. Questo fa la differenza quando si parla di ristrutturazione del lavoro.

TORO

OGGI: una leggera brezza di calma soffia a tuo favore, sfruttala al meglio. Agisci con cautela e diplomazia di fronte ai problemi.AMORE : Un’ottima giornata per organizzare una sorpresa per il tuo partner. Presta attenzione ad ogni dettaglio e goditi la felicità nei suoi occhi. RICCHEZZA: Nuove prospettive di lavoro appaiono all’orizzonte, convoca solo quelle persone di cui ti fidi ciecamente. BENESSERE : Non prendere l’avvento di un bambino come una responsabilità in più. Goditi il ​​miracolo di creare un essere da te stesso.

GEMELLI

OGGI: Finalmente la tua volontà e la tua energia sembrano essersi esaurite. Concediti un momento di riposo prima di pretendere di nuovo te stesso.AMORE : Mostra al tuo partner che sei pronto a pianificare seriamente un futuro con lei, mostrale quanto sei maturato.RICCHEZZA: Inizierai la giornata lavorativa molto presto la mattina. Stai finalmente riuscendo a riprendere il tuo solito ritmo lavorativo.BENESSERE : Possa questo momento difficile che state vivendo a livello familiare servire da pretesto per tenerli più vicini e rafforzare il loro legame.

CANCRO

OGGI: Non cedere ai vecchi modi, che si sono rivelati sbagliati. Cerca di fare spazio per il cambiamento nella tua relazione. AMORE : Che la solitudine non ti costringa a cadere nelle grinfie di una relazione infruttuosa che sai ti porterà seri disagi. RICCHEZZA: Non puoi mantenere un ritmo di lavoro corretto se non rinunci alla vita irresponsabile di feste e baldorie. maturo. BENESSERE : Lasciati alle spalle tutti i tipi di pregiudizi che possono influenzare il tuo ragionamento quando incontri una persona. Ricorda che siamo tutti diversi.

LEONE

OGGI: dovresti stare attento quando esprimi le tue opinioni e i tuoi sentimenti oggi. Avrai la tendenza a usare le parole sbagliate.AMORE : Userai ogni risorsa a tua disposizione per mostrare al tuo partner quanto lo ami e quanto desideri riprendere la relazione. Pazienza.RICCHEZZA: I piani per oggi saranno seriamente compromessi da continui imprevisti. Improvvisare.BENESSERE: Ogni situazione, per quanto complicata possa sembrare, ha una soluzione a tempo debito. Non affrettare le tue determinazioni o le tue azioni.

VERGINE

OGGI: ti godrai appieno un weekend di rinnovamento. Carica le batterie per affrontare la routine imminente nella prossima settimana.AMORE : Tutto comincerà a cambiare in meglio da oggi per quanto riguarda la coppia. Dagli ancora un po’ di tempo.RICCHEZZA: Vi sarà impossibile conciliare la concentrazione durante la giornata odierna. Stabilisci un ritmo e cerca di mantenerlo. BENESSERE : Impara dalle tue esperienze passate sfruttandole al meglio. Questo non garantisce un futuro tranquillo, ma ti aprirà un quadro più ampio.

BILANCIA

OGGI: Inizierai una fase di cambiamenti a livello intellettuale e spirituale che ti aprirà nuove strade che prima ti erano bloccate.AMORE : Quell’orgoglio non si frappone tra i sentimenti affettivi della coppia. Non c’è spazio per l’ego in una relazione a lungo termine.RICCHEZZA: Dedicati completamente alla creazione di relazioni sociali al di fuori dell’ambiente lavorativo. Libera la tua mente dalle preoccupazioni.BENESSERE : Non puoi mantenere un atteggiamento positivo per sempre di fronte alle devastazioni della vita, l’importante è sapere che nessun male dura per sempre.

SCORPIONE

OGGI: Sei in un grande momento creativo, cogli l’occasione per fare le cose che hai smesso da molto tempo. Riceverai notizie inaspettate.AMORE : L’amore non ha posto per l’ego o l’orgoglio. Oggi devi decidere se stare in compagnia di loro o del tuo partner.RICCHEZZA: Brutto periodo per investire e avviare aziende. Rimandali fino a quando non conosci tutto il background dei tuoi candidati. BENESSERE : cogli l’occasione per ripensare le linee guida della tua personalità. È importante prendersi un momento e riflettere sul percorso che si è scelto di seguire.

SAGITTARIO

OGGI: Non lasciare che i vecchi errori si ripetano nella tua vita. Apri gli occhi e renditi conto che ti manca il sentiero.AMORE : Riusciranno finalmente a capirsi dopo una stagione di attriti e discussioni. Godetevi questo periodo di riconciliazione.RICCHEZZA: Troverai negli annunci economici del giornale l’opportunità di acquistare quel mobile antico che stavi cercando.BENESSERE : è importante sviluppare la capacità di proiettarsi nel futuro quando si prende una decisione, soprattutto se di natura economica.

CAPRICORNO

OGGI: Non affrettarti a prendere determinate decisioni e rischiare così di sbagliare. Prenditi il ​​​​tuo tempo.AMORE : Una giornata che fornirà tutto ciò di cui hai bisogno per divertirti con il tuo partner. Sfruttalo al meglio. RICCHEZZA: l’opportunità di ottenere un ritorno monetario sarà presentata a un’attività che hai come hobby del fine settimana. BENESSERE : E’ importante sapere quando si è arrivati ​​al limite delle proprie capacità, per poter chiedere una mano.

ACQUARIO

OGGI: La vita ti offre una giornata ricca di successi e affetti, in cui supererai, come sempre, i problemi che ti affliggono. AMORE : La calma della tua casa sarà influenzata dalla visita inaspettata di un parente. Non lasciare che si intromettano con il tuo partner. RICCHEZZA: una nuova proposta di lavoro appare dal nulla. Fai attenzione, pensa e calcola bene i tuoi movimenti prima di farli.BENESSERE : Ogni volta che cadi sotto il peso dei tuoi errori, assicurati di comprendere appieno cosa ha causato la tua caduta. Possano queste lezioni essere sempre con te.

PESCI

OGGI: La vertigine della vita di oggi può nuocere se le attività non sono equilibrate, sia socialmente che sul lavoro.AMORE : Sogni l’arrivo dell’amore nella tua vita, ma stai attento, non è tutto oro ciò che luccica. Fai attenzione a rinunciare a te stesso.RICCHEZZA: Non abbiate paura di essere esigenti nella remunerazione che intendete ricevere per il vostro lavoro, non sottovalutate le vostre capacità.BENESSERE : Non lasciare che l’orgoglio e la testardaggine giochino contro di te. Non porre fine a un’amicizia solo perché non sai come scusarti.