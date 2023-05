Oroscopo Paolo Fox domani 11 maggio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Una delle persone che ami di più sta attraversando grandi difficoltà materiali o di salute e il destino ti costringerà a deviare un po’ dai tuoi obiettivi perché solo tu potrai aiutarlo, ecco perché oggi non puoi pensare a te stesso. Ma quello che vivrai come un grande sacrificio alla fine ti porterà una fortuna che non ti aspettavi.

Capricorno

Il destino sta intervenendo a tuo favore dopo aver affrontato a lungo le avversità. La vita non ti cambierà dall’oggi al domani, ma a poco a poco il destino ti favorirà sempre di più e oggi gli eventi te lo mostreranno più chiaramente. Qualcosa di buono ti arriverà è inaspettato.

Acquario

Un amico ti tradirà o farà qualcosa che sperimenterai come un tradimento. L’influenza dominante di Urano vi farà incontrare esperienze o eventi dolorosi dove potrebbe farvi più male, che sarebbe proprio nel campo dell’amicizia. Tuttavia, in realtà è la tua fortuna perché ti aprirà gli occhi.

Pesci

Oggi ti ritroverai più intuitivo che mai e godrai anche di grande ispirazione. È uno di quei momenti in cui sarai in grado di ottenere il meglio da te stesso e allo stesso tempo sarai fortunato nelle tue faccende mondane. Se devi prendere decisioni, questo è il momento migliore, anche se non seguirai le strade che sembrano più logiche.