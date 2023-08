Oroscopo Paolo Fox domani 12 agosto 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Il tuo ambiente di lavoro è un po’ caotico, riflesso del momento che stai attraversando. Investi un po’ di tempo nel riordinare o perderai qualche documento importante. Un evento inaspettato e violento ti fa iniziare oggi a chiederti cose che fino ad ora ti erano sacre. Stai iniziando a cambiare. La vita adesso ti offre alcune delle opportunità di cui hai bisogno, non sprecarle per la paura che hai delle cose che non conosci. Pensa di poter migliorare molto.

Le soddisfazioni che ti dà la famiglia non sono paragonabili a niente; non vale la pena lavorare troppo, dedica il tempo ai tuoi, ti ringrazieranno. Scoprirai oggi che l’atteggiamento di uno dei tuoi amici non è quello che ti aspettavi, devi reagire rapidamente e cercare di non rompere l’amicizia. Le questioni di cuore ti tengono basso il morale. È tempo di cambiare marcia e dimenticare il passato, il futuro può essere molto migliore.

Acquario

Devi mantenere un atteggiamento cauto riguardo alla tua situazione finanziaria, potrebbe sorgere una spesa importante che fino ad ora non ti aspettavi. Oggi il tuo mondo intellettuale trova nuove sfide che arricchiscono notevolmente la tua esistenza. Momenti molto interessanti ti aspettano nel prossimo futuro. Il tuo obiettivo principale ora è recuperare le energie perdute. Il contatto con l’aria fresca e la natura sarà il miglior aiuto che puoi trovare in questo momento.

Pesci

Se oggi devi prendere una decisione professionale, scegli cautela e non rischiare. È più quello che hai da perdere che quello che puoi guadagnare. Tutto ciò che ha a che fare con il mondo della comunicazione ha ottime aspettative per te. Lo scopo della pubblicità sarà abbastanza favorevole. Non credere alla metà delle cose che arrivano alle tue orecchie con il passaparola. Ciò che altri presentano come grandi problemi potrebbero essere problemi di secondo ordine.