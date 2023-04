Oroscopo Paolo Fox domani 12 aprile 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Nel prossimo futuro si presenterà una grande opportunità professionale, irta di incognite e difficoltà. Preparati ad affrontarli e a ricavarne qualcosa. Cambia la paura e l’insicurezza per l’amore e la fiducia. Concentra tutti i tuoi sforzi su quelle cose che possono portarti la vera felicità. Il buon umore ti servirà. Il vostro ruolo oggi sarà quello di ponte tra persone in conflitto. Nel campo dell’amore avrai molte opportunità. Proietti un’immagine molto sicura.

Capricorno

Cerchi l’indipendenza sopra ogni altra cosa e questo rafforza i tuoi ideali. Non deviare dalla tua traiettoria, ma non disprezzare coloro che non condividono il tuo stesso percorso. Devi essere un po’ più flessibile nel campo professionale e adattarti ai cambiamenti che possono verificarsi. Se ti anticipi, quei cambiamenti possono essere un’opportunità. Le sfide nel tuo campo professionale possono presto portare a scontri con i tuoi superiori. Se ti sfidano, non esitare ad accettare, perché la tua lunga esperienza ti sostiene.

Acquario

Oggi sentirai improvvisamente il bisogno di essere molto accomodante con il tuo partner. Apprezza e apprezza molto quei momenti di passione e le tue esplosioni romantiche. Presto potrai realizzare i progetti che hai sempre desiderato. Sta arrivando uno dei momenti più solidi della tua vita, approfittane. Non temere il successo. Problemi che erano rimasti nascosti vengono alla luce oggi e ora alcune cose hanno un senso. Troverai risposte che non avresti mai sospettato.

Pesci

Per raggiungere i tuoi scopi ora, non puoi camminare da solo e devi convincere chi ti circonda che nella tua compagnia possono vincere molte cose. Stai molto attento, perché anche se ti senti molto soddisfatto nell’aiutare gli altri, puoi essere molto deluso nello scoprire che qualcuno sta cercando di approfittarsi di te. Le notizie inaspettate portano avanti tutti i tuoi piani e sarai costretto a velocizzare tutti i processi. Ciò aumenta notevolmente la possibilità di errori.