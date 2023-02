Oroscopo Paolo Fox domani 12 febbraio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Leone, oggi ricevi una proposta di lavoro che dovrai analizzare per vedere se ti si addice. Dovrai rivalutare una decisione che coinvolge la tua stabilità economica. Troverai la forza di cui hai bisogno. Sarai in prima linea in una discussione familiare che destabilizzerà la tua casa. Parteciperai a una sorpresa per qualcuno di speciale. Pensa in grande e ce la farai.

Vergine

Vergine, Non scoraggiarti, le cose cambieranno a tuo favore, la brutta serie finisce. Nuove emozioni che vivrai e ti riempiranno di gioia dal profondo. Sii conciliante. Avere armonia in situazioni difficili. Visita un membro della famiglia con gioia. Rimarrai isolato dopo una delusione d’amore, aprirai di nuovo il tuo cuore e avrai fiducia. Abbiate fede.

Bilancia

Libbra, avrai il sostegno finanziario di una persona o di una banca vicina, risolvendo così il tuo più grande problema di denaro. Problemi legali o cartacei risolti a tuo favore. Migliora la comunicazione con i tuoi cari. Le date sono definite per matrimoni o fidanzamenti. Le decisioni che devi prendere nell’ambiente familiare, prenditi il tuo tempo. Allontanamento da una persona cara.

Scorpione

Scorpione, le cose non stanno andando molto bene, dovresti cercare di ascoltare i consigli degli adulti prima di prendere una decisione definitiva su una questione di denaro. Devi avere più organizzazione in quello che fai, devi vedere chiaramente cosa vuoi. Smetti di aggrapparti alle emozioni e alle storie del passato, è tempo di andare avanti. Non dare il tuo cuore a una persona che non ti appartiene.