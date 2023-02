Oroscopo Paolo Fox domani 12 febbraio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Sagittario, sii coraggioso e determinato, devi mostrare più fiducia in ciò che vuoi e dirlo, poiché ciò che pianifichi non funzionerà. Goditi la qualità e non la quantità, lì troverai risultati migliori. Ricevi una chiamata interurbana. Viaggi d’affari. Devi prendere l’iniziativa per risolvere un conflitto con una persona che ami molto. Successi in tutto.

Capricorno

Capricorno, oggi inizierai un profondo cambiamento nei rapporti di lavoro e maggiori opportunità di lavoro. Sii disciplinato, mantieni l’ordine. Incontri una persona che ti porterà confusione amorosa. Tutto passerà, sii calmo. Lascia la paura di essere solo, la paura allontana ciò che vuoi. Verranno presentate nuove sfide che cambieranno la tua giornata. Alla fine del tunnel troverete la luce.

Acquario

Acquario, sei una persona forte con molta luminosità, devi imparare a fidarti di te stesso e delle tue capacità, l’insicurezza può solo farti perdere importanti opportunità. Un amico con cui hai perso i contatti verrà a cercarti. C’è complicità tra te e una persona. Devi vedere le cose dalla solitudine che vivi, così sarai più obiettivo. Combattere sarà la tua parola d’ordine.

Pesci

Pesci, fai molta attenzione oggi, cercheranno di ingannarti con l’acquisto di un bene. Metterai fine a una situazione che ti aveva preoccupato. Sei innovativo per natura e questo è qualcosa che le persone apprezzano di te. Incontro con gli amici ricordando momenti indimenticabili. Prenditi cura della tua dieta. L’amore deve essere due. Una cena in famiglia che ti piacerà. La tua famiglia viene prima di tutto.