Oroscopo Paolo Fox domani 12 luglio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

I tuoi migliori alleati sono la fiducia e l’illusione, osa fare il passo definitivo verso il tuo futuro, questo è il momento migliore. Avrai un’ottima salute. Preservare le amicizie è importante, ma è più importante sapere con chi sei veramente. Se pensi che uno dei tuoi amici ti stia tradendo, non esitare a ignorarlo. In questi giorni avrai la sensazione di sapere cosa sta per succedere, anche se questo non dovrebbe preoccuparti, è solo qualcosa di temporaneo. La normalità tornerà tra qualche giorno.

Riceverai proposte che ti sorprenderanno e ti piaceranno, ma che nascondono alcuni inconvenienti. Non saranno ostacoli insormontabili, ma daranno molto lavoro. Se hai in programma un viaggio di piacere, non pensarci due volte e parti per un’avventura, ma non dimenticare di lasciare tutto ben legato al lavoro. L’energia con cui inizierete la giornata vi darà l’impulso necessario per affrontare l’intera giornata. Approfitterai dei tuoi concorrenti.

Gemelli

La ricerca dell’amore diventa ogni giorno più complicata, forse perché sei troppo ossessionato. Prendi le cose con più calma e naturalezza. Cerca di investire il tuo tempo per conoscerti meglio, invece di insistere a spenderlo stando con persone senza alcun interesse. A volte la solitudine è un dono. Sono previsti momenti di grande tensione, quindi devi essere preparato ad affrontare con successo situazioni compromettenti e persino violente.

Cancro

Non scappare dalle discussioni, confrontarsi con le idee, far arricchire le proprie, è l’unico modo per andare avanti. Se ti chiudi in una fascia diventi più povero. Le idee sembreranno scorrere nella tua testa oggi senza ordine o concerto. Cerca di ordinarli e, se necessario, scrivili per non perderli. Il contatto fisico a volte può essere frainteso. Pensaci due volte prima di tenere la mano di qualcuno o dargli un caldo abbraccio. Sii cauto se non hai una fiducia completa.