Oroscopo Paolo Fox domani 12 luglio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

I tuoi legami affettivi sono molto solidi e possono sopportare una piccola crisi che stai per affrontare. Imparerai da quello che ti succede in questi giorni. Prenditi il ​​tempo necessario per ripensare alle tue spese. Un riorientamento delle priorità ti avvantaggerà in modo significativo e ti farà risparmiare un sacco di soldi. All’interno della coppia può iniziare una tempesta emotiva, che può cambiare notevolmente il futuro della relazione. Tutto dipenderà da come gestisci gli eventi.

Ogni giorno che passa è più chiaro che ti piace una persona con cui condividi una grande amicizia. Dovrai trovare il momento giusto per dirgli cosa provi. Le reazioni eccessive non indicano nulla di buono. Diffidare di una persona che cerca di costringerti. Difenditi con calma ma con fermezza. Mostri troppa cautela quando si tratta delle tue amicizie. Forse è il momento di rischiare un po’ di più e oggi può presentare un’occasione d’oro.

Acquario

Bisogna cercare la comprensione sul lavoro, fuggire i confronti perché non portano a niente di buono. È tempo di unirsi attorno allo stesso progetto. Di fronte a un’alternativa al cambiamento nel tuo ambiente di lavoro, considera criteri come la sicurezza, il comfort o il futuro che ti offrono. Non solo i soldi contano. Pensa a passare più tempo con la tua famiglia. I problemi dell’ultimo minuto ti faranno cambiare sostanzialmente i tuoi piani, soprattutto se hai intenzione di fare un viaggio oggi o nei prossimi giorni.

Pesci

I tuoi sogni sono più vicini che mai, un piccolo sforzo li farà diventare realtà. Non rilassarti negli ultimi istanti, potresti rovinare tutto. Oggi ti sentirai predisposto a contraddire chiunque incontri sulla tua strada. Cerca di trattenerti, perché potresti trovare la tua corrispondenza. Fuggi dalla tentazione di diete miracolose o consigli di amici e concentra i tuoi sforzi sull’esercizio fisico e sul controllo di ciò che mangi.