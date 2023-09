Oroscopo Paolo Fox domani 12 settembre 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Il campo delle relazioni personali è complicato dall’intervento di una persona che non conoscevi fino a poco tempo fa. Agire con franchezza, è il metodo migliore. Stai lontano dalle discussioni nei pub, soprattutto se sei vicino a qualcuno che ha bevuto troppo. Preoccupatevi delle vostre cose e non polemiche inutili. Il tuo corpo ha bisogno di più riposo, non puoi mantenere a lungo il ritmo che ti sei prefissato. Al giorno d’oggi tendi a interpretare male gli altri.

Vergine

Un atteggiamento egoista da parte tua può causare attriti senza molto significato nella relazione. Fai attenzione o potresti passare un brutto momento inutile. Qualcuno nella tua famiglia sta ficcando il naso in cose che non gli interessano. Fallo con la mano sinistra, ma chiarisci i limiti che non devi superare. Controlla la tua suscettibilità, altrimenti potrebbe portarti a confronti che non desideri né che ti convengono. Presta un po’ più di attenzione alle persone che ami.

Bilancia

Il rispetto dei desideri e dei bisogni della persona con cui vivi è la migliore ricetta affinché la vostra convivenza abbia il successo che entrambi desiderate da molto tempo. Metti la privacy delle persone che ami al di sopra dei tuoi interessi. Nessun impegno è abbastanza forte da interferire nella vita degli altri. Quando si tratta di questioni sentimentali avete ottime aspettative; è possibile che la fortuna intervenga a vostro favore in questo campo. La tua vita ha bisogno di un po’ d’amore.

Scorpione

Il tuo livello di energia emotiva è molto alto, superiore a quello del tuo partner. Ciò può causare in te una sorta di frustrazione che, tuttavia, non durerà a lungo. Ti verrà presentata l’opportunità di rinnovare una vecchia amicizia persa a causa dell’allontanamento. Recuperarlo ti darà molta soddisfazione nel ricordare i vecchi tempi. Noterai una grande influenza da parte di una persona che hai appena incontrato. Questa influenza sarà positiva, ma potrebbe presto diventare troppo opprimente. Stai attento.