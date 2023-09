Oroscopo Paolo Fox domani 12 settembre 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Le iniziative che prendi in questi giorni possono durare tutta la vita, quindi prenditi un po’ più di tempo per pensare alla loro direzione. Non te ne pentirai. Le richieste dei tuoi cari, soprattutto dei bambini, stanno per esaurire la tua pazienza. Prova ad allontanarti un po’ prima di bruciarti completamente. Al momento non ti conviene rischiare i tuoi soldi in investimenti avventurosi. È meglio optare per alternative più sicure, anche se la redditività è bassa.

La fermezza che mostri non ricade equamente su tutte le persone che ti circondano. Mentre alcuni apprezzano la sicurezza, altri temono che tu ti imponga troppo. Dimentica per un giorno la pressione che l’ambiente familiare ti esercita. Risolvere i problemi richiede perseveranza, ma anche momenti di fuga. Non esitate a fare una pausa. Viene firmato un accordo che ti porterà molti vantaggi in ambito professionale, non perdere tempo e prepara tutto per iniziare a lavorare il prima possibile.

Acquario

I tuoi piani hanno un obiettivo e una metodologia molto chiari. A volte anche troppo. Un po’ di flessibilità non danneggerebbe i tuoi piani futuri. Di tanto in tanto dovresti essere tu a prendere l’iniziativa quando decidi i programmi per il tempo libero della famiglia, perché altrimenti ti sentirai completamente frustrato. Il tuo cuore ritrova la sua freschezza dalla mano di una persona più giovane di te. Non ascoltare le voci che ti sconsigliano di continuare il percorso che hai intrapreso.

Pesci

Se ne hai bisogno, il tuo corpo ti darà resistenza e potenza più elevate del solito. Tuttavia, dopo lo sforzo dovresti riposare quanto necessario. È molto difficile per te mostrare il tuo lato più sensibile e sincero per paura di essere ferito. Oggi avrai l’opportunità di mostrare il tuo volto più amichevole, approfittane. Subirai un ritardo nell’esecuzione di alcune procedure e questo potrà farti perdere la pazienza. Quando si tratta di lavoro, ricorda che volere è potere.