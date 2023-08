Oroscopo Paolo Fox domani 13 agosto 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Oggi attraverserai alcuni momenti di disperazione sul lavoro, cerca di non perdere la calma in modo che i tuoi colleghi non perdano la fiducia che hanno in te. Domattina avrai una piccola discussione in cui non dovresti cedere se sei veramente convinto di avere ragione. Nel pomeriggio, rilassati. Ti ritroverai con la spiacevole sorpresa che qualcuno non rispetti ciò che ha promesso e questo ti metterà in una situazione piuttosto delicata.

Le ricompense e i riconoscimenti che finora ti sono stati negati cominceranno ad arrivare nella tua vita. Non avere troppa paura, le cose che non conosci ora ti danno molto rispetto, ma molto presto imparerai nuove situazioni. Dipendi molto dalla tua organizzazione, dal modo in cui pianifichi le cose che fai ogni giorno. Non abbandonarti all’improvvisazione.

Acquario

Oggi sei a un passo dalla vittoria e un altro dal disastro, quindi devi stare molto attento a tutte le decisioni che prendi, un errore sarebbe fatale. Affronterai una persona che sa e sa benissimo quali sono i tuoi punti deboli, stai molto attento perché anche se non te lo aspetti, può farti del male. In ogni caso, oggi sentirai un grande bisogno di distinguerti, che gli altri ti notino per poterti affermare nella tua identità. Dovresti cercare di non stonare.

Pesci

È tempo di tornare, ma questa volta con molta più forza. Se ti impegni un po’ di più e spingi da parte tua, tutto andrà molto meglio. I tuoi desideri di migliorare sono abbastanza positivi, ma devi imparare a canalizzarli o l’unica cosa che otterrai sarà sprecare la tua energia invano. Circondati oggi delle persone che ami di più, devi sentirti molto amato per poter superare quella piccola crisi in cui ti sei cacciato.