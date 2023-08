Oroscopo Paolo Fox domani 13 agosto 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Non devi uscire se non vuoi, ma potresti iniziare ad apprezzare la possibilità di divertirti di tanto in tanto. Tutto deve iniziare, quindi sicuramente ti divertirai. Sul lavoro possono sorgere notizie molto inquietanti, non ignorarle e preparati per poter affrontare adeguatamente i problemi che potrebbero presentarsi in futuro. Il riposo è qualcosa di impossibile da evitare, non importa quanto lavoro hai, non puoi farlo tutto in una volta o finirai per commettere errori per pura stanchezza.

Non devi pagare per gli errori commessi dagli altri, anche se non dovresti nemmeno diventare un informatore. Stai fermo, ma fatti da parte. Se devi svolgere procedure complicate e importanti, aspetta un momento migliore. Ora non ti senti troppo al sicuro e le cose possono complicarsi. Dovresti rinunciare a un’apparente opportunità di fare molti soldi oggi, soprattutto se proviene da qualcuno di cui non ti fidi troppo.

Bilancia

Cerca di superare tutti i complessi che frenano la tua crescita personale, hai la capacità di raggiungere tutti gli obiettivi che ti sei prefissato. Le cose andranno meglio di quanto ti aspettavi oggi, più per un colpo di fortuna che per quello per cui hai lavorato. Ma anche così, non fidarti di te stesso, devi migliorare. Armatevi di pazienza per sopportare una persona che non vi piace affatto, ma che in futuro potrà aiutarvi a raggiungere obiettivi che entrambi perseguite.

Scorpione

Le opzioni sul lavoro sono molte, ma pochissime davvero interessanti. Dedica il tempo necessario per scegliere la strada migliore, la più diretta. Si presenta l’occasione definitiva per liberarti da grandi responsabilità che non ti corrispondono, non perderla o non si ripeterà presto. I rapporti con le persone intorno a te, specialmente con i tuoi vicini, lasciano molto a desiderare. Assicurati che il sangue non raggiunga il fiume.