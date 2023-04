Oroscopo Paolo Fox domani 13 aprile 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Cerca di non esaurire le scadenze per svolgere le procedure relative al settore immobiliare. Può darsi che alla fine tu abbia bisogno di tempo e non hai abbastanza margine. Di tanto in tanto cerca di concederti una soddisfazione personale, un lusso, un capriccio. Anche se è una questione di poca importanza, mantiene vivo il tuo fuoco interiore. La stanchezza che accumuli scomparirà solo attraverso una combinazione di ore di sonno, una dieta equilibrata e momenti di pace interiore, in solitudine. cercali.

Toro

La soluzione alla maggior parte dei tuoi problemi comporta un cambiamento di atteggiamento nei confronti del lavoro. Se riesci a trarne il massimo senza scottarti, sei sulla strada giusta. Hai tutto dalla tua parte per riuscire a convincere una persona che fino ad ora si era rifiutata di partecipare in modo attivo ai tuoi progetti. Lo farà con entusiasmo. Presta molta attenzione ai tuoi sogni, perché possono darti indizi molto preziosi su ciò che ti tormenta davvero. Attenzione agli incidenti domestici in questi giorni.

Gemelli

Mantieni la calma davanti ai cambiamenti che stanno avvenendo nella tua vita sentimentale. Quando questi saranno passati, avrai solo ciò che vale, il resto scomparirà. Hai bisogno di un po’ più di tempo per adattarti alla nuova situazione che stai affrontando, quindi non prendere decisioni affrettate che non possono essere annullate in seguito. Trova un modo per continuare a scoprire il tuo partner, che ti aiuterà a trovare nuovi campi in cui divertirti insieme e aggiungerà incentivi all’amore che provate entrambi.

Cancro

Sentiti libero di esprimere liberamente le tue idee, ma non cercare di imporle agli altri. Non fare quello che non vuoi che gli altri ti facciano. Sii sempre coerente. Il momento di chiarezza di idee che state attraversando è ottimo per programmare il futuro. Ciò che organizzi ora sarà il supporto principale della tua attività futura. A volte trasformare i dolori in gioie è solo una questione di concentrazione e forza psicologica. Se credi fermamente di poter ribaltare la situazione, lo farai.