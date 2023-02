Oroscopo Paolo Fox domani 13 febbraio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 13 febbraio Leone

La tua famiglia, il tuo partner o i tuoi figli sono di gran lunga la cosa più importante della tua vita, quindi quando uno di loro ha un problema o soffre, ti colpisce profondamente, ed è qualcosa che ti succederà oggi, anche se fortunatamente sarà qualcosa di fugace, ma ti impedirà di vivere una domenica gioiosa e felice, come avresti voluto.

Oroscopo Paolo Fox 13 febbraio Vergine

Ottima giornata per coltivare e godere delle tue amicizie più care, che allo stesso tempo tireranno fuori il meglio di te, che è più di quanto pensi. I tuoi cari cercheranno il tuo aiuto o il tuo consiglio e questo ti farà sentire molto bene. È un giorno di pace e serenità per te, e allo stesso tempo di fortuna per chi è al tuo fianco.

Oroscopo Paolo Fox 13 febbraio Bilancia

La Luna sarà in una posizione dissonante e tu sarai uno dei più, te ne accorgerai perché i nervi e le tensioni minacceranno di dominarti, o nel tuo caso, le emozioni negative. L’armonia e l’equilibrio emotivo sono fondamentali per te e oggi potresti perderli molte volte, senza che ci sia una vera causa.

Oroscopo Paolo Fox 13 febbraio Scorpione

Forse stai dando il tuo cuore, e il meglio di te, a qualcuno che non lo merita davvero, e se è così, lo scoprirai molto presto. Stai attraversando un periodo di grande turbolenza in relazione all’amore e alle tue relazioni più intime, ma in seguito sarai felice perché ti aiuterà a togliere dalla tua vita tutto ciò che non ti si addice.