Oroscopo Paolo Fox domani 13 settembre 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Se accetti le persone così come sono, avrai buone possibilità di mantenere relazioni stabili. Non è consigliabile provare a modellare le persone secondo i tuoi capricci. Molte persone verranno da te oggi per chiedere il tuo consiglio. È possibile che alcuni di loro ti mettano in difficoltà. Non dimenticare di prenderti cura dei tuoi problemi. I dettagli saranno la principale fonte di soddisfazione oggi. Le piccole cose ti consoleranno e ti faranno dimenticare le pesanti responsabilità che ti gravano.

Buona giornata per non restare a casa neanche un minuto in più del necessario. All’aperto troverai grandi possibilità per rigenerare i tuoi neuroni danneggiati. Tutto ciò che riguarda la coppia si instaura in un equilibrio moderato, che richiederà tuttavia alcune attenzioni per mantenersi in salute. Se ti senti sopraffatto, è tempo di riconsiderare un cambiamento. È difficile per il tuo partner cambiare il proprio modo di essere, quindi considera la possibilità di una separazione.

Gemelli

Alcune questioni familiari ti faranno preoccupare oggi. Assicurati che sia sotto controllo medico e rimani al suo fianco in modo che senta il tuo sostegno molto vicino. Ti sentirai orgoglioso di ciò che hai realizzato negli ultimi giorni, hai potuto realizzare la maggior parte dei tuoi progetti e questo continuerà a migliorare. Se non rischiate un po’ di più non potrete mai vincere nulla in campo sentimentale. Fai un passo avanti e se inciampi, alzati e riprova.

Cancro

C’è una pagina nella tua vita che non sei ancora riuscito a voltare e che, se non lo fai una volta per tutte, non raggiungerai mai l’equilibrio totale. Affrontalo oggi. Se l’amore non è ancora arrivato da te, non disperare e cerca di sfruttare i vantaggi della tua attuale situazione di totale indipendenza. Non forzare le relazioni. Devi analizzare perché quando sei lontano dal lavoro ti senti così vuoto. Potresti concentrarti troppo sulla tua carriera e questo può crearti problemi.