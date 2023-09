Oroscopo Paolo Fox domani 13 settembre 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Sii paziente, i dubbi sui tuoi sentimenti nei confronti della persona con cui esci scompariranno presto. Se scommetti sulla relazione, le cose andranno meglio di quanto ti aspetti. Non pensare nemmeno per un momento che gettare la spugna sia un’opzione. Devi continuare a lottare per ciò che desideri, anche se a volte lo sforzo è molto alto. Prova a sfogarti con qualcuno vicino.

Vergine

Le controversie familiari si inaspriscono. Anche se non ti tocca da vicino, l’atmosfera che respiri non è piacevole. Cerca di mediare tra le parti opposte. In questi giorni il tuo modo di essere è particolarmente attraente per le persone del sesso opposto. Ciò può causare situazioni sorprendenti e alquanto imbarazzanti. Oggi potrai creare una forte corrente di simpatia nei tuoi confronti in quei gruppi in cui interagisci. La tua energia positiva servirà a infettare gli altri.

Bilancia

A volte ci sono cose che non possono accadere. Senza ulteriori complicazioni. Non è colpa tua o di qualcun altro, quindi se qualcosa non va bene per te oggi, non cercare la colpa. Sarai in grado di controllare una situazione complicata che si presenterà all’improvviso, dovrai solo mantenere la calma in ogni momento e applicare il buon senso. Se usi l’umorismo, oggi puoi salvare una disputa all’interno della famiglia. La tua astuzia riporterà la tranquillità nella casa dopo gli attriti.

Scorpione

Oggi avrai molte difficoltà a parlare con nuove persone nel tuo ambiente sociale. Non troverai un argomento di conversazione e non saprai come stabilire una relazione. Un piccolo colpo di sfortuna può farti pensare che le cose stiano andando storte nella tua vita, ma non è così. Presto le cose torneranno al loro posto. Se uno dei tuoi amici ha bisogno del tuo aiuto, non esitare a darglielo, anche se devi modificare i tuoi piani o impegni. Ecco su cosa si basa il significato dell’amicizia.