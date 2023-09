Oroscopo Paolo Fox domani 13 settembre 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Qualcuno oggi ti chiederà un favore importante che difficilmente potrai negare. Tuttavia, fai attenzione perché potrebbero ingannarti o approfittarsi di te. I problemi e gli intoppi che dovrai affrontare nei prossimi giorni saranno meno importanti di quanto pensassi. Niente panico. Una persona legata all’ambiente familiare cercherà di trasmetterti oggi una responsabilità importante. Pensa attentamente se la proposta è giusta e, in caso contrario, rifiutala.

Capricorno

Oggi la questione economica sarà motivo di litigio con il proprio partner. Cerca di non muovere accuse alla leggera nel calore della discussione, perché potrebbero rivoltarsi contro di te. Ti riprendi rapidamente dai problemi di salute che ti hanno afflitto di recente. D’ora in poi dovrai prenderti molta più cura della tua dieta. Fai molta attenzione alla guida, perché può provocarti qualche disagio sotto forma di un incidente, anche se non molto grave, o di una multa importante.

Acquario

Oggi avrete bisogno di molta maturità per risolvere una situazione particolarmente complicata, nella quale i vostri sentimenti e i vostri interessi si troveranno faccia a faccia. Piccole complicazioni nel reddito ti faranno riflettere molto sulla tua situazione finanziaria. Non essere allarmista, ma assicurati di controllare bene la spesa. Tendenza ad avere una mentalità aperta e il momento giusto per avere conversazioni rilevanti con i tuoi figli o genitori. Potrai contattare più persone che negli ultimi tempi.

Pesci

Oggi avrai un evento sociale di cui difficilmente potrai goderti perché sarai colpito da scoppi di malinconia nel ricordare una persona che non è con te. Cerca di superarlo e divertiti. Oggi potrebbero sorgere problemi con alcuni dei tuoi amici. I piccoli attriti degli ultimi tempi possono trasformarsi in un confronto aperto. Metti da parte i pregiudizi ed evita di giudicare sempre chi ti circonda. In ogni caso, se devi scegliere, non prendere decisioni senza conoscere più a fondo le persone.