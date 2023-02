Oroscopo Paolo Fox domani 14 febbraio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 14 febbraio Leone

La settimana inizierà bene per te in tutto ciò che riguarda il lavoro e gli affari mondani, e non potrebbe essere da meno, dato che hai ottime influenze planetarie. Ma dovresti rilassarti un po’ perché potresti investire molte energie in cose o problemi secondari o che non sono così importanti o urgenti.

Oroscopo Paolo Fox 14 febbraio Vergine

La settimana inizierà per te con grande energia e attività, sia fisica che soprattutto intellettuale. Sarai molto motivato grazie al fatto che ti concentrerai su numerosi progetti da realizzare e obiettivi da raggiungere, inoltre ti mostrerai anche qualcosa di più vivace o ottimista del solito. Disponibilità a prendere l’iniziativa.

Oroscopo Paolo Fox 14 febbraio Bilancia

La settimana inizierà per voi con una giornata favorevole, anche se sarà anche un po’ sparsa perché dovrete occuparvi di tante cose. È una buona giornata per il lavoro e lo sarà anche per la vita intima, ma è anche molto movimentata e nella quale non avrete un minuto di tranquillità. Il pomeriggio un po’ più calmo del mattino.

Oroscopo Paolo Fox 14 febbraio Scorpione

Devi importi di fronte alle difficoltà, quelle che stai soffrendo fuori di te e quelle che soffri dentro di te. Ora devi ricorrere a ciò che sai fare meglio, volontà, fermezza, forza, superamento. La settimana inizierà con un cielo molto tempestoso, ma saprete parare il colpo e restare saldi.