Oroscopo Paolo Fox domani 14 giugno 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Sagittario

Devi camminare con prudenza o cautela. Sei una brava persona, incapace di concepire il male, ma molti di coloro che ti circondano non sono così. I tuoi nemici, ce ne sono, non ti attaccheranno mai frontalmente perché ti temono, ma potrebbero farlo da dietro, quindi oggi potresti trovare qualche spiacevole sorpresa.

Capricorno

Il grande segreto di oggi sarà soprattutto pensare alle cose prima di farle, essere riflessivi e non lasciarsi trasportare, in nessun caso, dalle emozioni. Non è mai conveniente lasciarsi trasportare dalle apparenze, ma tanto meno oggi perché nonostante tutto sia tranquillo, comunque, il tradimento è intorno. Saprai come evitarlo.

Acquario

A volte non sono gli altri ma te stesso che ti blocca o ti annulla, che si scoraggia quando già ti sembrava di essere sulla strada giusta. E proprio oggi devi stare molto attento perché questo potrebbe succedere a te. Non lasciare che le emozioni negative ti dominino ora che la tua vita sta gradualmente tornando all’armonia.

Pesci

Oggi tirerai fuori quel Don Chisciotte che vive dentro di te. Di fronte a una situazione che ti sembra molto ingiusta, e che magari non ti riguarda nemmeno, tiri fuori velocemente il vigilante che hai dentro e ti esponi a situazioni che spesso ti danneggiano. Combatti molto di più e meglio quando di solito è per cause altrui.