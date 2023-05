Oroscopo Paolo Fox domani 14 maggio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Arriva il fine settimana e le tensioni del lavoro si stanno dissipando in questa giornata, che sarà per voi molto più armoniosa dopo una settimana in cui avete dovuto affrontare alcune difficoltà maggiori del solito. Anche se dovessi lavorare oggi, ti godrai una giornata più piacevole e positiva del solito.

Toro

Predominanza della gioia unita ad un insieme di circostanze favorevoli che influenzeranno, soprattutto, la vostra vita sentimentale o familiare. Venere, il vostro pianeta dominante, sarà in armonia con gli altri e questa sarà una giornata ideale per organizzare incontri con i vostri migliori amici, o anche una piccola festa, andrà tutto bene.

Gemelli

In questo inizio di fine settimana riceverai brutte notizie o ti accadrà qualcosa di spiacevole, dovresti anche stare attento nel caso in cui potresti subire una rapina o una truffa. Non è qualcosa di serio o irreversibile, ma oggi la vita ti ha preparato una sorpresa che non sarà molto divertente, tuttavia ne uscirai vincitore.

Cancro

Sei più sognante che mai, ea volte entri anche nel tuo mondo più spesso del solito. Ma questo perché in fondo ora hai più speranza di prima che la tua vita migliorerà o che i tuoi sogni diventeranno realtà. Però perché questo accada devi anche fare qualcosa da parte tua, non devi dimenticarlo.