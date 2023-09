Oroscopo Paolo Fox domani 14 settembre 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Non avere fretta quando si svolgono affari o qualsiasi altro tipo di operazione economica o lavorativa. Questa è una settimana molto buona per quanto riguarda le stelle, tuttavia oggi sarà una giornata un po’ più complicata o problematica. Anche se l’entusiasmo fa bene, ora devi lasciare che sia la testa a guidare i tuoi passi.

Toro

Successi lavorativi e materiali ottenuti con grande impegno e perseveranza, trionfo su nemici o difficoltà che vi complicavano le cose o ritardavano i vostri progressi. Questo sarà un giorno eccellente per te, anche se i risultati arriveranno più attraverso la lotta che attraverso la fortuna. È favorevole per i viaggi d’affari.

Gemelli

Devi aiutare un amico che ha bisogno di te in questo momento e che è stato vittima di una disgrazia legata al lavoro e alle questioni materiali in generale. È qualcosa che non ti aspettavi, ma il destino ti ringrazierà poi anche in un altro modo che non ti aspetti. Solo tu puoi aiutare quella persona.

Cancro

Anche se secondo le stelle la settimana è andata abbastanza bene, oggi sarà però una giornata dominata da Marte e un po’ più tesa in generale. Ma succede che questa stessa cosa avrà un effetto positivo per te, che finalmente deciderai di uscire dal tuo mondo interiore e combattere coraggiosamente contro tutte le tue paure e i tuoi fantasmi.