Oroscopo Paolo Fox domani 14 settembre 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Sei una persona fortunata e ci sono anche tanti altri che ti ammirano e prendono esempio da te, ma non dovresti cercare di percorrere sentieri proibiti e sentieri che non ti si addicono, poiché oggi potresti provare tentazioni che ti porterebbero solo per rovinarti la vita. Sei uno specchio in cui gli altri si guardano e devi onorarlo.

Capricorno

Oggi la vostra vita sentimentale vi riserverà una sorpresa e un sogno potrebbe realizzarsi nel modo in cui meno vi aspettate. Forse anche quella persona che portavi segretamente nel tuo cuore potrebbe amarti e non lo avevi mai sospettato. Non tutto è lavoro o successo finanziario, qualcosa di meglio ti aspetta.

Acquario

Stai attraversando un periodo di grande motivazione e anche se ogni giorno devi affrontare grandi fatiche e sacrifici, senti che ne vale la pena e non ti dispiace affrontare le difficoltà. Oggi però sarà una giornata un po’ più difficile o faticosa, sia sul lavoro che anche in famiglia, ma è solo una nuvola estiva.

Pesci

Stai molto attento alle invidie e alle calunnie, anche se ti può sembrare incredibile, sei circondato da persone che non vogliono il tuo successo, persone che quando sono al tuo fianco ti dicono il contrario, che vogliono il meglio per te e ti aiuteranno con tutto ciò di cui hai bisogno, ma la realtà non è questa. Non ti capiscono e non vogliono che tu alzi la testa.