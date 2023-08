Oroscopo Paolo Fox domani 15 agosto 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Oggi Nettuno sarà afflitto e ci renderà un po’ più difficile vedere le cose in modo chiaro o oggettivo. Nel tuo caso, devi essere molto prudente perché puoi sbagliare nel giudicare una situazione e questo può farti precipitare in un conflitto con il tuo partner o uno dei tuoi cari. Non fidarti delle apparenze.

Capricorno

Devi stare attento perché qualcuno cercherà di approfittarsi di te attraverso i sentimenti. Tra le persone che ami di più c’è una mela marcia che ti dimostra grande affetto, ma è totalmente falso. Fortunatamente, grazie alla tua natura diffidente, te ne accorgerai e lui non se la caverà.

Acquario

Le buone prospettive che hai vissuto in questi giorni ti faranno sentire molto ottimista e sarai sicuro che questa situazione si consoliderà e continuerà così anche in futuro, ma questo è più un augurio che una realtà, molto presto la vita ti farà vedi che sono state solo gioie o successi temporanei.

Pesci

Oggi potrai fare una delle cose che ti piacciono di più nella vita, aiutare o salvare uno dei tuoi cari, tirarlo fuori da un grosso problema o da una grossa crisi. L’influenza dominante di Nettuno ti farà fare del tuo meglio anche se ti toglie un’enorme quantità di energia e non ricevi alcun compenso.