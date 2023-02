Oroscopo Paolo Fox domani 15 febbraio 2023, le previsioni segno per segno

Ariete

Oggi, Ariete, che ogni giorno aspira ad essere in pace e tranquillità, dovrai passare attraverso alcuni alti e bassi nella tua relazione, questo non è un momento di vino e rose. C’è un sottile straniamento o qualche discussione che provoca una certa stanchezza da parte del tuo ragazzo. Sembra che tu non noti il problema, vai alle tue cose e il resto è relativo. Sei concentrato sul lavoro, Ariete, anche se questo problema non ti riempie completamente e anche occupando troppo tempo nel problema del lavoro, fa anche sì che il tuo partner inizi ad essere stanco di aspettare ogni giorno o che non presti troppa attenzione. Fate uno sforzo e oggi mostrateglielo. Nonostante la crisi che state vivendo, lo amate ancora. È solo un palcoscenico. Accadrà presto, se metti i mezzi per risolvere la situazione.

Toro

Oggi, anche se è una vacanza e dovresti pensare a divertirti, Toro, stai pensando a un argomento che ti interessa, un progetto che vuoi sviluppare. Pensi ogni giorno a chi potrebbe sostenerti, ma quando ti viene in mente qualcuno lo respingi immediatamente perché non hai abbastanza fiducia. Bene, può darsi che qualcuno non sia degno di tanta fiducia da parte tua, ma pensaci, questo non può accadere con tutti quelli che conosci, Toro, che mangia la noce di cocco ogni giorno con questo problema senza darti tregua. Alcuni ti stimano molto e sarebbero super felici di collaborare con te. Inoltre, potrebbero dare contributi molto preziosi. Oggi cercate di superare quell’attacco di sfiducia che vi è entrato all’improvviso. Troverai la persona giusta, non esitare. In effetti ce l’hai molto vicino.

Gemelli

Oggi, Gemelli, anche se è domenica hai già la “sindrome del lunedì”. Sei eccessivamente preoccupato per ciò che troverai domani al lavoro. Anche se stai gradualmente recuperando l’energia che hai consumato quotidianamente, oggi sembra che sia scesa completamente e potresti persino avere qualche disagio come mal di testa o mal di schiena. È qualcosa di temporaneo, semplice stanchezza e molto stress. Dovresti rilassarti e prendere le cose con più calma, Gemelli, non risolvi nulla con questo atteggiamento. I pensieri positivi ti aiuteranno in questo processo. D’altra parte è una giornata con molti aspetti a tuo favore. Quando li scopri, i tuoi disturbi scompariranno. Condividi questo tempo libero con gli amici, ora che puoi, e fallo anche quotidianamente e con buon umore, il miglior antidoto a tutti i mali.

Cancro

Tutto è positivo oggi intorno a te, Cancro, le cose funzionano al massimo su base giornaliera ed è per questo che è ancora più raro che tu veda problemi dove non ce ne sono o che inizi ad analizzare le cose in senso negativo. Tutto questo è solo nella tua mente, che ti gioca brutti scherzi. Le cose sono così buone per te che non ci credi nemmeno. Invece di perdere tempo e questa vacanza con quei pensieri, Cancro, goditi la felicità che la vita ti sta portando su base giornaliera, sfruttala al massimo. Sappiamo già che nulla è eterno, ma finché dura dobbiamo godercelo ed esserne grati. Inoltre, una buona striscia può durare a lungo e nel tuo caso sembra che tu sia sulla buona strada. Non sprecare più il tuo tempo con queste paure.

Leone

Non dimenticare in nessun momento, Leone, che devi prenderti cura di te stesso al massimo se vuoi essere in quel punto ottimale che ti consente di affrontare tutto quotidianamente. La dieta e l’esercizio fisico regolare sono due cose da non perdere di vista, nemmeno oggi, anche se si tratta di una vacanza. Guadagnerai l’armonia del corpo e perderai sicuramente quei chili che ti ossessionano da molto tempo. Proponi oggi al tuo partner per aiutarti a mantenere queste abitudini che ti avvantaggeranno anche su base giornaliera. Se vedi che non vuole, o che ti abbatte, Leone, farai bene a dubitare del suo amore incondizionato. Sicuramente accetterà perché ne trarrà anche beneficio, ma in caso contrario, analizza le sue scuse e il suo comportamento. Forse non è il tuo principe azzurro o sta iniziando a svanire. Se è così, riconsidera di stare al suo fianco.

Vergine

Oggi, che hai più tempo da trascorrere a casa, Vergine, stai pensando alla possibilità di rinnovare la tua casa, magari pensando di cambiare il tuo indirizzo per un altro con maggiori comodità o di fare riforme, cambi di mobili, elettrodomestici … Vuoi sentirti meglio ogni giorno e anche offrire un maggiore comfort a chi ti circonda. Il tuo lavoro e la tua economia sono ben guardati e te lo puoi permettere. Devi finire di specificare quei piani e metterti al lavoro, Vergine perfezionista, soprattutto se si tratta di fare lavori o dipingere, approfittando del bel tempo. Fai il primo passo oggi per realizzare il tuo sogno e affinché ogni giorno trovi a casa il rifugio che stai cercando. L’aspetto sentimentale è ormai in una fase di tranquillità, non devi preoccuparti.

Bilancia

Hai davanti a te, Bilancia, la possibilità di trovare finalmente oggi quella persona che quotidianamente ti dà amore, stabilità e buone vibrazioni. In effetti, qualcuno è stato in giro per le tue ossa per molto tempo, ma o non vuoi vederle o indossi davvero una benda. È qualcuno che è abbastanza vicino, con cui ti vedi spesso, forse quotidianamente, o che ti è vicino. Sta aspettando qualche gesto da parte tua che gli dia un passo avanti per confessarti il suo amore, ma finora questo non è accaduto. Non devi impegnarti per tutta la vita, basta testare se la relazione funziona. Se sai chi è, o lo intuisci e ti piace anche, oggi mostragli il tuo apprezzamento o il tuo affetto per lui, dagli quell’opportunità che si è guadagnato.

Scorpione

Oggi, Scorpione, scoprirai che, sebbene tu tracci i tuoi piani ogni giorno e ti prepari affinché tutto vada bene, può darsi che altri li alterino. Le cose stanno così e quando qualcuno interferisce nelle nostre decisioni e nelle nostre vite, non possiamo fare altro che sopportarlo o arrivare ad annullare le azioni della parte avversa con molta mano sinistra. Per tutta la giornata odierna è probabile che ti trovi in una di queste situazioni, che possono interessarti anche in campo economico. Evita di prenderlo a cuore, Scorpione, perché non sarai in grado di risolverlo, almeno immediatamente. Fai un respiro profondo e pensa che tutto ciò che può essere recuperato ha un’importanza relativa, quindi armati di pazienza e buone vibrazioni. È nel tuo interesse non arrabbiarti. In campo sentimentale troverete quotidianamente la forza per andare avanti.

Sagittario

Una giornata piena di emozioni di ogni tipo ti aspetta oggi, Sagittario, che devi gestire per non entrare in un loop e ribaltare le cose senza trovare le risposte che ti aspetti. Ogni giorno sei molto preoccupato per alcuni problemi che saranno presenti anche oggi, ma devi calmarti e vedere che tutto nella vita ha due approcci, o forse più. Ti aspettano ore intense e potresti avere poco tempo per rilassarti, come dovrebbe essere domenica, ma dovresti provare con tutti i mezzi. Nella tua casa ogni giorno noti che ti manca l’energia, che non puoi con tutto. Cerca aiuto in modo da non portare tutto il peso, Sagittario. Ci sono persone per cui hai fatto favori in passato che ora non vedono l’ora di darti un filo di ringraziamento. Lascia che te lo buttino fuori, è giusto.

Capricorno

Se hai avuto un fine settimana impegnativo, Capricorno, oggi la mancanza di riposo sta prendendo il suo pedaggio. Non tanto per la stanchezza quanto per l’ansia che certe situazioni che vivi e che non sai catalogare creano quotidianamente. Il fatto è che oggi è difficile per te anche solo pensare, hai una testa spessa. Potrebbe non essere il momento migliore. Nessuno ti obbliga a vederlo chiaramente oggi o a mettergli una soluzione, Capricorno impaziente. Faresti meglio a darti il permesso di non fare nulla al riguardo. Questo è un tipo di problema che può aspettare, non una vita ma un paio di giorni. Sarà bello per te fare una passeggiata in un parco o vicino al mare, in un luogo dove puoi respirare aria fresca e riflettere.

Acquario

Oggi, Acquario, è un buon giorno per condividere tutto. I tuoi amici non vedono l’ora di incontrarsi, quindi anche se non hai voglia di uscire di casa, fai uno sforzo e incontrali come facevi ogni giorno fino a non molto tempo fa. Condividere con loro il tuo tempo libero e anche i tuoi problemi, ti aiuterà a liberarti dalle preoccupazioni. Apprezzeranno la tua sincerità. Oggi troverete anche alcune persone che hanno bisogno di un po’ di collaborazione. Può darsi che si tratti semplicemente di ascoltarli e dare loro la tua opinione. Non saranno gli unici, Acquario, anche il tuo ragazzo reclamerà la tua attenzione e la tua compagnia. Prestate particolare attenzione a lui perché le attività e le confidenze che condividete con lui rafforzeranno i vostri legami. Né sarebbe male sorprendere il tuo ragazzo con un dettaglio di quelli che gli piacciono così tanto, niente di materiale, piccoli gesti che parlano dell’amore che hai per lui.

Pesci

Rompi la monotonia, Pesci. Oggi dovresti fare qualcosa di diverso da quello a cui sei abituato ogni giorno. Forse pensare che domani sia lunedì ti ha un po’ di cattivo umore oggi, perché la domenica di solito a volte è un po’ fastidiosa per tutti. Ma non devi sprecare quelle 24 ore per quello che potrebbe accadere domani. È abbastanza assurdo. Un buon piano può cambiare la tua prospettiva, Pesci. Oggi sorprendi il tuo partner con una passeggiata romantica, un pranzo a sorpresa in un posto accattivante o una cena a lume di candela e una serata indimenticabile, quella che sogni ogni giorno. E il tuo, ovviamente. L’importante è che qualunque cosa tu faccia, gli è chiaro che occupa un posto importante nel tuo cuore.