Oroscopo Paolo Fox domani 15 giugno 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro - Controcopertina

Ariete

In arrivo un importante riconoscimento professionale che attendevate da tempo. La tua immagine cambierà improvvisamente agli occhi di chi ti circonda. Sei completamente sicuro di aver scelto la strada più adatta a te? Il consiglio degli amici, anche se dotati di buone intenzioni, non è sempre quello giusto. Nonostante tu abbia imparato molto negli ultimi tempi, hai ancora in sospeso alcuni aspetti importanti legati al mondo dell’economia. Lavorali di più.

Toro

Una minaccia alla stabilità della coppia si presenta sotto forma di una terza persona che appare improvvisamente nelle vostre vite. Scommetti sull’amore, avrai successo. Acquisisci forza perché durante la giornata appariranno difficoltà, specialmente nel tuo ambiente familiare. Aspetta un altro giorno per sollevare questioni importanti. Non esagerare nella cura del tuo corpo, non puoi essere sempre così consapevole del tuo aspetto quando ci sono tante altre importanti questioni in sospeso.

Gemelli

Non abbassare la guardia durante tutta la giornata, anche se sembra che i pericoli siano passati, puoi ancora trovare sorprese che possono sbilanciarti completamente. Sta diventando sempre più difficile per te sopportare la pressione di prendere decisioni che non ti corrispondono o non sono riconosciute. Puoi esplodere in qualsiasi momento. Guardare al passato a volte serve come riferimento, ma in nessun caso puoi provare a ripetere gli schemi perché le circostanze non saranno mai le stesse di prima.

Cancro

I risultati richiedono tempo per arrivare, ma la tua scommessa per il futuro è buona, ha solo bisogno di un po’ di tempo per diventare più forte. Non perderti d’animo così presto. Un buon momento per iniziare un percorso condiviso con la persona che ami. Hai l’opportunità di realizzare alcuni dei tuoi sogni più cari. Passerai qualche giorno ad aspettare una persona a te cara e che sta attraversando un brutto momento, magari a causa di una grave malattia. Tutto funzionerà.