Oroscopo Paolo Fox domani 15 giugno 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

Leone

Devi rimanere fermo nei tuoi valori, nonostante il fatto che gli ultimi risultati ti facciano pensare che ti sbagli di grosso. Alla fine, tutto cambierà colore. Camminare almeno un’ora al giorno fa molto bene al corpo e anche alla testa, perché gli dai il tempo necessario per mettere ordine nelle tue idee. Se i conti non ti risolvono, non insistere per forzarli a pareggiare, la cosa più opportuna è cominciare a tagliare il capitolo spese. Al momento, il reddito non crescerà.

Vergine

Presto entrerai in contatto con persone che hanno una grande influenza nel tuo ambiente di lavoro e che ti daranno l’opportunità di guadagnare cifre intere nel prossimo futuro. Di tanto in tanto è conveniente incoraggiare gli altri, avere un paio di parole gentili che migliorano l’atmosfera. Fuggi dalla bagnatura o dal freddo improvviso. Le cose che non puoi cambiare, almeno per ora, non sono davvero un problema. Concentrati su quelli su cui puoi agire in modo efficace.

Bilancia

Superare i dubbi non sarà un compito facile, ma in questi giorni lo raggiungerai con l’aiuto delle stelle. Quando hai tutto chiaro, non fermarti a guardare il passato, non ne vale la pena. Guida con prudenza e non lasciarti trasportare dagli atteggiamenti irrazionali degli altri al volante, perché può essere molto pericoloso per tutti. Riceverai una lettera incredibile. Alcune delle tue analisi professionali partono da una premessa sbagliata, devi scoprire di cosa si tratta prima che sia troppo tardi. Troverai un indizio chiedendo a persone che ti hanno già consigliato.

Scorpione

Ascolta la tua intuizione, ti mostrerà la strada quando tutto è nascosto dietro la nebbia dei sentimenti. Provare cose nuove può salvarti da un’apatia mortale. La giornata è breve per te a causa di tutte le cose che devi fare. Cerca di organizzarti meglio, ma non fare a meno degli spazi per il riposo. Non esitare a dedicare il tempo necessario a quelle cose che ti piace fare, se vivi sempre preoccupato per i tuoi impegni finirai per crollare.