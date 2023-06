Oroscopo Paolo Fox domani 15 giugno 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Sagittario

Affrontare i problemi degli altri prima dei propri può essere la strada che porta al disastro. Nel pomeriggio possibilità di incontrare persone interessanti. Riesci a concentrarti molto sul lavoro e questo è sempre più evidente nelle tue prestazioni. Cambiamenti molto positivi stanno arrivando nel tuo stile di vita. I problemi in sospeso ora sono troppo importanti per continuare a rimandarli, devi risolverli il prima possibile.

Capricorno

Hai bisogno di recuperare l’energia persa, l’interesse a migliorare te stesso e ad andare avanti contro ogni previsione. Potrebbe essere necessario trovare nuovi amici il prima possibile. Oggi accadrà un evento inaspettato, che si rivelerà per voi sentimentalmente un’occasione importante. Si apre una nuova tappa che ti affascinerà. Sta arrivando un viaggio che può portare cambiamenti importanti nella tua vita. Che tu ci creda o no, stanno ancora per accadere cose che non ti saresti mai aspettato. Tutto sarà presto nuovo.

Acquario

È necessario che tu faccia un passo avanti nella tua relazione, se non rinnovi i tuoi obiettivi è possibile che ristagni e cadi nella noia. Una giornata particolarmente favorevole alla rottura dei rapporti professionali. Molto spesso le crisi sono dolorose ma positive a lungo andare. Quando vorrai realizzarlo, ti troverai di fronte a una situazione complicata nella tua comunità, dalla quale non sarai in grado di uscire da solo. Cerca aiuto il prima possibile, ma non disperare.

Pesci

L’arroganza non ti farà bene ad affrontare le sfide che ti si presentano. Cerca la collaborazione e sii rispettoso delle aspirazioni di chi ti circonda. La persona che ami di più ti chiede amore perché sta attraversando un periodo difficile. Non puoi deluderlo, anche se sei vicino all’esaurimento. Una persona intorno a te ti sta tradendo senza che tu lo sospetti. Il danno che può causarti sarà tanto maggiore quanto più tempo ci vorrà per scoprirlo.