Oroscopo Paolo Fox domani 15 luglio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Cercare di insegnare agli altri non è un compito facile, perché non sempre sono disposti ad imparare, o almeno non ciò che ritieni sia il più appropriato. I rapporti con uno dei tuoi superiori diventano tesi, assicurati che ciò non influisca sulle tue aspirazioni professionali, ma anche non lasciarti calpestare senza motivo. Approfitta del tuo tempo libero per pensare un po’ al futuro, devi riflettere sui passi che devi compiere nei prossimi giorni. Tu giochi molto.

Devi liberarti dalle tue stesse paure nei momenti importanti. Solo se dimentichi le tue paure puoi raggiungere obiettivi davvero importanti. Uno dei problemi che ti preoccupano non ha alcun valore reale, è solo nella tua mente. Analizzate bene la situazione e vi renderete conto che è solo un’illusione. Fidati di ciò che senti e non aver paura di dirlo a qualcuno che ha bisogno di sapere. Sarai favorevolmente sorpreso dal corso che prenderanno gli eventi.

Bilancia

Presto otterrai un vantaggio davvero notevole sui tuoi più diretti inseguitori, ma dovrai saperlo gestire molto bene per riuscire a mantenerlo. I pensieri negativi e la mancanza di slancio sono lasciati alle spalle, ora puoi trovare abbastanza motivazione per andare avanti. Le difficoltà sorgeranno in campo economico, quando meno te lo aspetti dovrai affrontare una spesa importante che ti lascerà molto penalizzato.

Scorpione

Evita il trionfalismo e anche parlare in anticipo. Aspetta che le cose siano chiuse e firmate prima di lanciare le campane in volo. Prenditi cura della tua dieta. Le situazioni di tensione all’interno della coppia si addolciranno gradualmente con lo sforzo di entrambe le parti, recupererai presto l’equilibrio perduto. Sei molto vicino a uno degli obiettivi che hai perseguito negli ultimi tempi, ma dovrai fare un ultimo sforzo per superarlo.