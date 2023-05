Oroscopo Paolo Fox domani 15 maggio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro - Controcopertina

Ariete

Hai bisogno di un posto dove raccoglierti, nasconderti dal mondo e concentrarti su te stesso. Un luogo con spazi aperti sarebbe l’ideale per incontrare i tuoi pensieri. Questo sarà un giorno perfetto per raggiungere accordi, se hai un incontro in cui si decidono questioni importanti, non aver paura di mettere tutta la carne alla griglia, perché te ne andrai soddisfatto. Troverai nel tuo partner la persona ideale per guidarti su una questione spinosa che ha a che fare con i rapporti personali. Ascoltalo, perché ti consiglierà correttamente.

Devi usare in modo intelligente la tua capacità di convincere in un problema che colpisce il tuo ambiente familiare. L’obiettivo è che tutti siano soddisfatti. Quanto tempo è passato dall’ultima volta che hai incontrato i tuoi amici? Se hai l’opportunità, promuovere una cena, un incontro o qualcosa di simile, ti farà bene rivivere i tempi passati, ricordare ciò che hai vissuto. Approfitta dei guadagni extra recentemente ricevuti per invitare il tuo partner o i tuoi amici a cena, serve per scaricare la tensione attraverso il divertimento e il contatto umano.

Gemelli

Non lasciare che le prestazioni di uno dei tuoi superiori ti gettino in una crisi, continua a lottare per ciò che ritieni giusto e argomenta le critiche. Un incontro sociale sarà la tua principale preoccupazione oggi, perché in esso puoi rischiare il tuo futuro professionale. Cerca di apparire sicuro di te, ma senza metterti in mostra. Mettiti al lavoro la mattina presto, approfitta della giornata per fare le cose e non fermarti un minuto, perché tutto ciò che farai ti sarà di grande beneficio sotto tutti gli aspetti.

Cancro

Le violazioni dei loro impegni da parte di aziende a te collegate ti faranno perdere la pazienza e persino i nervi oggi. Non lasciarti ingannare. Oggi stai affrontando una giornata in cui i problemi verranno dai rapporti con i tuoi genitori o con le persone anziane della tua famiglia. Il consiglio è pazienza e comprensione. Preparati a vivere oggi un’esperienza totalmente nuova che ti impressionerà molto. Potrebbe non piacerti al momento, ma tieni presente che ti servirà bene in futuro.