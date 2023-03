Oroscopo Paolo Fox domani 15 marzo 2023, le previsioni

Ariete

Oggi i tuoi amici chiederanno un maggiore impegno e tu svolgerai una missione importante all’interno della tua comunità. Se qualcuno intorno a te viene da te per avere supporto, apri la porta. Inoltre, ti suggerisco di rinunciare alla tua vita lanciando i tuoi progetti principali.

Toro

Proietterai al mondo un’immagine responsabile, esemplare e impeccabile e saprai come guadagnarti il rispetto delle persone. Sarai in grado di presentarti a nuovi circoli sociali che ti avvantaggeranno nel campo professionale. Avrai anche la possibilità di migliorare le tue finanze.

Gemelli

Oggi ti presenteremo ottime opportunità per coltivare te stesso, aumentare le tue conoscenze e ottenere credenziali nel campo della conoscenza. Il tuo buon senso ti guiderà a trovare un corso o un seminario interessante. Studiare qualcosa di nuovo può essere il primo passo verso un grande cambiamento.

Cancro

Fai un po ‘di storia e vai alla radice dei tuoi problemi per poterli risolvere definitivamente. Chiedi aiuto a uno specialista in scienze occulte per sbarazzarti delle situazioni karmitiche. Approfitta di questo momento per apportare cambiamenti trasformativi nella tua vita.

Leone

Con la Luna e Saturno nel tuo segno opposto le tue relazioni diventeranno rilevanti. È tempo per voi di prestare attenzione agli altri, di ascoltare le loro proposte e rispettare la loro posizione. Dare un posto di rilievo agli altri, in modo che anche loro si sentano importanti.

Vergine

Cercherai alternative diverse e insolite per prenderti cura della tua salute e migliorare la qualità della tua vita. Un buon osteopata potrebbe aiutarti a superare quei disagi e contratture a cui ti eri già abituato. Vorrai anche consumare noci.

Bilancia

Sei una persona molto premurosa e a volte ignori ciò che vuoi veramente soddisfare gli altri. È giunto il momento per te di metterti al primo posto nella lista e dichiarare chiaramente la tua volontà. Siediti sul trono della tua vita.

Scorpione

Nella tua casa ci vorrà un po ‘di ordine in modo da assumere il comando e far sì che i tuoi parenti seguano le tue regole. Ti renderai conto che la tua famiglia ha bisogno di te e ti prenderai cura di situazioni complicate. La tua capacità di risoluzione sarà impeccabile.

Sagittario

Attenzione alle inesattezze e alle frasi che vengono dette senza pensare. Qualcuno aspetterà una risposta da te e ti prenderà in parola, quindi meglio non dire la prima cosa che ti passa per la mente. Prima di parlare, elabora le tue idee.

Capricorno

Raccoglierai i frutti dei tuoi sforzi quotidiani e questo ti farà sentire produttivo. Puoi certamente aspirare a posizioni meglio retribuite. Se sei un lavoratore autonomo, ti verranno presentate opportunità di fare nuovi affari per aumentare il tuo reddito.

Acquario

Oggi, la Luna e Saturno sistemeranno la tua personalità, ti porteranno ad assumere impegni maggiori e ti renderanno un riferimento per gli altri. Se hai figli ti sentirai orgoglioso di loro e farai tutto ciò che è in tuo potere per farli sentire felici.

Pesci

Avrai tempo per riflettere e ripensare le cose. Ti renderai conto che devi tagliare con vecchi legami del passato. Sarà l’inizio della vostra liberazione per cominciare ad affrontare le nuove sfide che la vita vi presenterà. Ricorda che c’è sempre un’altra opportunità.