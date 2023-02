Oroscopo Paolo Fox domani 16 febbraio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 16 febbraio Leone

Qualcuno ti darà un prestito per risolvere alcuni problemi finanziari che ti avevano preoccupato. Sarà opportuno pianificare e fare conti, ma non è ancora il momento di imbarcarsi in iniziative commerciali, né di rischiare il proprio capitale in attività non specifiche.

Oroscopo Paolo Fox 16 febbraio Vergine

Sarai fortemente influenzato da questa luna nel tuo segno che ti porterà a prendere decisioni che saranno fondamentali per il tuo futuro nel campo dell’amore, delle amicizie e delle relazioni in generale. Ci sarà l’opportunità di sentirsi amati e valorizzati.

Oroscopo Paolo Fox 16 febbraio Bilancia

La Luna calante ti porterà l’occasione di perdonare e dimenticare. A poco a poco ti libererai di alcuni ricordi che ti rendono malinconico. Avrai la tendenza ad aiutare gli altri e a preoccuparti dei problemi degli altri, ma non permettere loro di abusare della tua gentilezza.

Oroscopo Paolo Fox 16 febbraio Scorpione

Riunioni, eventi e attività di gruppo saranno presentati come la cornice ideale per incontrare qualcuno di speciale. Svilupperai un progetto personale di grande importanza e vedrai che i tuoi desideri e le tue fantasie sono possibili se ci metti il cuore.