Oroscopo Paolo Fox domani 16 settembre 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

L’economia ti porterà gioia oggi, sotto forma di arrivo di denaro, previsto o inaspettato, o di ottime notizie relative alle finanze e ai tuoi investimenti. È una buona giornata per le questioni materiali e da un lato o dall’altro te ne accorgerai. Sarai in grado di liberarti di un debito schiacciante del passato.

Capricorno

La Luna nuova che si verificherà oggi influenzerà il tuo stato emotivo, sempre così predisposto ad abbandonarti a stati emotivi negativi, anche se all’esterno tutto funziona a meraviglia per te, tuttavia, dentro non puoi fare a meno di sentirti male, o preoccupato, per altri tipi di cose. questioni più personali.

Acquario

Protezione o aiuto spirituale, o la cosa più vicina ad esso. Problemi o preoccupazioni che si risolvono in modo davvero provvidenziale, un aiuto inaspettato che ti tira fuori dalle situazioni più difficili su cui non contavi affatto. Devi fidarti delle tue possibilità e fare affidamento sui tuoi valori e ideali più intimi.

Pesci

Riceverai aiuto e sostegno dal destino per quanto riguarda le tue preoccupazioni e i tuoi bisogni materiali. Per voi stanno arrivando cambiamenti molto favorevoli che non vi aspettate e che avranno un impatto su di voi nel campo economico. È tempo che molte angosce finiscano e che la vita ti presenti un volto migliore.