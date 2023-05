Oroscopo Paolo Fox domani 18 maggio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

0 Condivisioni

Sagittario

Hai scadenze molto vicine, quindi non lasciarti prendere dal tempo e reagisci per poter fare le cose con calma e senza fretta e fretta. Notizie molto favorevoli nei rapporti familiari, con cambiamenti in un atteggiamento molto positivo di una persona che fino ad ora era stata conflittuale. Al lavoro, molto carico. Lo sport oggi sarà fonte di soddisfazione, soprattutto se lo pratichi nella sua modalità competitiva, perché otterrai un successo che aspettavi da tempo.

Capricorno

Questa fase di piena salute può essere prolungata, anche se psicologicamente sarai esposto al rischio di depressione per gli effetti di un contrattempo sentimentale. A volte sopravvaluti le opinioni degli altri, anche contro le tue stesse convinzioni. Un po’ di scetticismo e tanta autostima non guasterebbero. Devi trovare un modo soddisfacente di utilizzare il tuo tempo libero, perché quando non lavori non sai bene cosa fare e la noia prende il sopravvento.

Acquario

Stai molto attento a quello che fai in una questione in cui sono coinvolte molte persone, se lo trascuri, le critiche di persone che ti invidiano possono pioverti addosso. In questi giorni hai l’opportunità di ampliare i tuoi orizzonti attraverso relazioni personali che facilitano il tuo lavoro professionale. A casa le cose miglioreranno molto. Anche se la fortuna ti tocca molto da vicino, non forzare la macchina. Le scommesse moderate possono favorirti, ma l’avidità può rompere la borsa. Una persona familiare riporterà ricordi.

Pesci

Il tuo umore è un po’ amaro oggi dopo quello che è successo nei giorni precedenti. Non dargli più importanza e, se hai bisogno di chiarire qualcosa, fallo il prima possibile. Se non si ha la capacità di portare a termine una discussione, anche se ci si deve mettere al massimo, meglio non farsi coinvolgere. La tua sensualità è molto esaltata in questi giorni. Se non ti fidi di nessuno, è certo che nessuno ti tradirà, ma alla lunga la tua vita può diventare un perpetuo monologo che finirà per sbilanciare la tua personalità. Apriti al mondo.