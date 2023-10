Oroscopo Paolo Fox domani 18 ottobre 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Anche se la settimana ha avuto un inizio abbastanza buono o promettente, oggi però vi aspetta una giornata un po’ più tesa e nella quale avrete la sensazione di dover affrontare più problemi o con persone che si oppongono ai vostri desideri. Ma anche con più battaglia, alla fine la giornata sarà vittoriosa.

Toro

Anche se questa non sarà una brutta settimana, però, oggi in particolare i pianeti formeranno degli aspetti molto tesi e potrebbero complicare la vostra giornata. Inoltre in questo caso i rischi maggiori non verranno dall’esterno ma piuttosto da voi stessi, poiché potreste prendere decisioni sbagliate. Rifletti prima di agire.

Gemelli

Rischio di rottura violenta di un rapporto di lavoro o di amicizia. Solitamente avete un carattere abbastanza diplomatico, ma oggi vi lascerete trasportare da un lato molto più impulsivo o arrabbiato ed è molto probabile che commetterete un errore. C’è anche il rischio di qualche conflitto inaspettato con il tuo partner, i tuoi genitori o i tuoi figli.

Cancro

Questo sarà uno dei migliori segnali di oggi e probabilmente della settimana, perché in questo momento i pianeti vi favoriranno ed apriranno ottime strade per il futuro, sia nelle questioni materiali e sociali che nella vostra vita intima. . Ma intorno a te vedrai molte tensioni, devi occuparti dei tuoi affari.