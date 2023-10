Oroscopo Paolo Fox domani 18 ottobre 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Oggi è particolarmente importante che tu sia cauto con le spese e con le questioni finanziarie in generale, ed è anche possibile che alcuni soldi che aspettavi non arrivino al momento, o addirittura che qualcun altro si prenda ciò che veramente ti appartiene. Non preoccuparti, è solo una cosa temporanea e sistemerai il problema.

Capricorno

Stai per intraprendere delle questioni molto importanti legate al lavoro e alle finanze, ma devi farlo con cautela e con la testa in tutti i passi che farai, perché oggi i pianeti non saranno in armonia, anche se nel tuo caso gli influssi sono molto buoni a lungo termine. Oggi bisogna evitare i rischi.

Acquario

Come sempre accade, vai sempre al contrario di come va la maggior parte delle persone. Oggi sarà una giornata difficile in generale, ma per te sarà molto più positiva, soprattutto grazie al tuo grande intuito naturale. Inoltre avrete delle sorprese molto positive legate all’amore, forse qualcuno che si era allontanato tornerà nella vostra vita.

Pesci

Oggi vi sentirete bene e godrete di una giornata armoniosa o fruttuosa in generale, con tendenza al successo nel lavoro e nelle iniziative mondane. Tuttavia, dovrai aiutare o consolare una delle persone che più ami, condividere il tuo benessere e la tua pace con una o più persone che hanno bisogno di te. Potrebbe essere necessario aiutare finanziariamente.