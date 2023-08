Oroscopo Paolo Fox domani 19 agosto 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Ieri avete avuto una giornata un po’ “normale”, ma oggi il vostro sarà uno dei segni più fortunati, forse il più fortunato. Ti aspetta una sorpresa molto piacevole che darà alla tua vita una svolta altamente positiva, qualcosa che inseguivi da tempo arriva improvvisamente nella tua vita attraverso persone o percorsi inaspettati.

Toro

Oggi la Luna formerà un ottimo aspetto con il vostro segno grazie al quale riuscirete a liberarvi da una passione che non vi faceva per niente bene. Le favorevoli influenze planetarie ti tireranno fuori da un labirinto da cui non potresti uscire da solo. Potrebbe non essere una giornata facile o comoda, ma in seguito sarai felice.

Gemelli

Grande attività fruttuosa, sia che ti stia godendo le vacanze o che tu abbia una giornata di lavoro, le cose andranno bene per te e i tuoi sforzi daranno i frutti che ti aspetti da loro, anche se allo stesso tempo avrai anche una grande stanchezza, più mentale che fisico. . Forse il tuo corpo riposa, ma la tua testa no.

Cancro

Oggi avrai una giornata che oscillerà quasi costantemente tra paura e speranza, tra felicità e paura di perderla. Hai grandi possibilità davanti a te e nel tuo cuore ci sono grandi speranze che quel grande cambiamento in meglio che tanto meriti possa finalmente arrivare, ma temi che qualcosa possa andare storto.