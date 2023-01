Oroscopo Paolo Fox domani 19 gennaio 2023, le previsioni segno per segno

ARIETE

Stai entrando in un periodo in cui ti conviene unire le forze con altre persone per realizzare i tuoi sogni. Venere facilita tutto ciò che è unione, gruppi, ma anche nuove amicizie. Se hai un partner, il romanticismo acquista forza. Se stai cercando un partner, rimani in azione che verrà da te. Chiave del giorno: Futuro. Numeri fortunati 9, 21, 27.

TORO

Venere, il pianeta dell’amore e della bellezza, ti riempie di vitalità, energia e soprattutto ti ispira a prenderti cura della tua salute fisica e mentale. Se vuoi perdere peso, ora è il momento di iniziare quella dieta ed esercizio fisico per metterti in condizioni ottimali.Chiave del giorno: riconversione.Numeri fortunati 1, 20, 58.

GEMELLI

Niente più lamentele, niente più rimpianti. Lasciati avvolgere dall’energia venusiana e proponiti di divertirti responsabilmente, anche sul posto di lavoro. Gli amici si prenderanno cura di farti sorridere, ma sta anche a te mantenere un’atmosfera festosa e divertente intorno a te. Chiave del giorno: Misura.Numeri fortunati: 19, 38, 50.

CANCRO

Con Venere che getta la sua energia in tutto ciò che ha a che fare con la tua casa, hai il via libera per mostrare sia le tue abilità culinarie che l’arte che possiedi per decorare la tua casa. La famiglia sarà la tua priorità e ti prenderai cura che tutti stiano bene e si divertano. Chiave del giorno: egoismo. Numeri fortunati: 6, 19, 46.

LEONE

Sarai desideroso di comunicare ciò che sente il tuo cuore. Venere spruzza la tua parola magica. Ora puoi ottenere attraverso di esso qualcosa che vuoi manifestare nella tua vita. La tua fede si rafforza e le tue parole porteranno pace, tranquillità e speranza ad altre persone. Chiave del giorno: Successi. Numeri fortunati 4, 33, 49.

VERGINE

Ottimo periodo per mettersi al passo con tutto ciò che riguarda il denaro o le finanze. Ora avrai la capacità di organizzarti e raggiungere il giusto equilibrio tra spese e guadagni nella tua vita. Risparmiare sarà più facile per te poiché ora godrai dell’abbondanza in tutti gli aspetti. Chiave del giorno: Collaborazione. Numeri fortunati 2, 30, 34.

BILANCIA

La settimana inizia con Venere, il pianeta dell’amore e della bellezza, che entra nel tuo segno ed evidenzia favorevolmente tutto ciò che c’è di meglio in te. Sembrerai spettacolare e ci saranno molti che si innamoreranno di quella magia speciale che si manifesta sia fisicamente che spiritualmente. Chiave del giorno: Mistero. Numeri fortunati 11, 38, 41.

SCORPIONE

Ti connetti con il tuo essere spirituale grazie all’energia di Venere che fa luce sull’aspetto divino in te. Recuperi la fede perduta e ora sei incline a svolgere un lavoro o un servizio di beneficenza per i più bisognosi. Ti renderai conto che aiutando gli altri ti connetti con il tuo vero io. Chiave del giorno: Capacità. Numeri fortunati 14, 27, 50.

SAGITTARIO

Venere ti porta a capire che i buoni amici sono come una famiglia e te ne prenderai cura con cura. Riconoscete le loro buone intenzioni quando vi consigliano e ringraziate la Divinità che ha messo sul vostro cammino persone genuine, franche, amorevoli e soprattutto coraggiose. Chiave del giorno: pianificazione. Numeri fortunati 7, 11, 55.

CAPRICORNO

Il desiderio di imparare, studiare, cercare e ampliare intellettualmente i tuoi orizzonti è esaltato in te. Venere ti riempie di ispirazione e avrai voglia di insegnare agli altri ciò che hai acquisito nella vita attraverso l’esperienza. Il lavoro diventerà una fonte di divertimento per te. Chiave del giorno: Personalità. Numeri fortunati 21, 30, 31.

ACQUARIO

Venere esaudisce i tuoi desideri di viaggio, sia per via aerea, terrestre o marittima. Sarà difficile per te rimanere in un posto poiché esplorerai e conoscerai nuovi luoghi e culture. È molto probabile che, se stai cercando un partner, sarai coinvolto in una storia d’amore, con una persona straniera. Chiave del giorno: Apertura.Numeri fortunati 29, 46, 48.

PESCI

Il mistero circonda la tua vita, ma questa volta sarà in modo sottile, romantico e speciale grazie alla buona energia di Venere, il pianeta dell’amore e della bellezza. Potrai affascinare con il tuo sguardo, la tua presenza e la tua voce. Quell’aria di mistero ti renderà molto attraente e ti getterà nelle reti dell’amore. Chiave del giorno: esempi. Numeri fortunati 3, 21, 32.