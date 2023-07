Oroscopo Paolo Fox domani 19 luglio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Non puoi continuare a nascondere i tuoi sentimenti, è ora di dire quello che provi e rischiare che la persona che ami condivida o meno i tuoi sentimenti. Sebbene il tuo lavoro si stia consolidando, non puoi ancora lanciare le campane al volo. Ci sono molti ostacoli che devi ancora superare. Le continue critiche di una persona che stimi ti fanno dubitare del percorso che hai intrapreso. Potrebbe essere il momento di diventare indipendenti.

Toro

Devi migliorare molto la tua dieta, fino ad ora molto trascurata a causa delle abitudini di vita che sei costretto a condurre. La tua salute te lo richiederà presto. Il piccolo rialzo economico che stai attraversando ti rende un po’ difficile stare al passo con gli altri in termini di tempo libero. Dovrai privarti di alcune cose. Inizia a cambiare il tuo atteggiamento nei confronti dei tuoi superiori, tendi a fare uno sforzo per capire alcune cose che fino ad ora ti erano assolutamente impossibili.

Gemelli

Agire con energia e decisione in campo professionale, a volte è importante mostrare forza, anche se non sono nel momento migliore. La mancanza di riposo inizia a manifestarsi, non solo nel tuo corpo, ma anche nel tuo stato d’animo. Il cattivo umore prende il sopravvento, hai bisogno di dormire di più. Un evento drammatico che oggi ti toccherà molto da vicino ti farà cambiare un po’ il chip e iniziare a dare più valore a ciò che conta davvero nella tua vita.

Cancro

Fai attenzione a quello che dici e fai oggi, qualche dettaglio può ferire una persona che ami, anche se non è tua intenzione. Non fare affermazioni forti. Serve un po’ più di ordine in casa, la spazzatura minaccia di invadere tutto. Dedica una parte della giornata a far sì che tutto sia in armonia. Difendi il tuo spazio privato con le unghie e con i denti, non permettere a nessuno di entrare nella tua vita con il pretesto di cercare di aiutarti. Non permettere interferenze.