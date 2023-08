Oroscopo Paolo Fox domani 2 agosto 2023: gli astri perfetti Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Qualcuno nella tua famiglia sta attraversando un momento difficile e potrebbe rivolgersi a te per chiedere aiuto. Non dovresti esitare a renderti disponibile. Oggi soffrirai una grande delusione. Forse un amico più grande di te o forse un insegnante che ti deluderà. Dovrai rivedere l’immagine che avevi di quella persona. Non esitate a dire di no a una proposta che vi porterà solo problemi e preoccupazioni. Ne hai tutto il diritto e nessuno può obbligarti diversamente.Ci sono diverse opportunità aperte ora che prima non c’erano. La chiave è approfittarne. Trova la libertà nello strano e nel nuovo. Sii un pioniere oggi e avventurati nell’ignoto. Questo è un giorno per espandersi e raggiungere nuove vette avendo più fiducia nelle proprie capacità. Le cose diventeranno stantie e noiose se continui a fare sempre le stesse cose.

Capricorno

La situazione familiare che state attraversando non è delle migliori negli ultimi tempi, ma non dovete disperarvi, perché la bella notizia deve ancora arrivare. È sempre più difficile per te far fronte alla routine, ma pensa che senza di essa tutto sarebbe più complicato. Cerca momenti di fuga, ma pensaci prima di rompere. È difficile per te trasformare le tue idee e i tuoi piani in progetti. Potrebbe essere una mancanza di valore, iniziare con piccole puntate e salire sull’asticella.Sii sfacciato e audace nelle tue azioni oggi, Capricorno. Questa potrebbe essere una direzione difficile per te all’inizio, ma è il modo più efficace per arrivare dove devi andare. Increspature inaspettate di emozione possono farti andare in una direzione non convenzionale. Lasciati fluire liberamente. Questo è un momento importante per alzarsi e muoversi in risposta a queste potenti emozioni.

Acquario

Non esitare ad accettare una buona offerta di lavoro che potrebbe essere un carico pesante ora, ma offre molte possibilità di miglioramento in futuro. Non lasciare che una persona vicina si assuma responsabilità o lavori che naturalmente ti corrispondono oggi. Le loro intenzioni nell’aiutarti potrebbero non essere molto buone. Oggi sentirai di aver bisogno del doppio dello sforzo rispetto agli altri giorni per svolgere lo stesso carico di lavoro. Le tue forze si stanno esaurendo, riposa il più possibile.Il nome del gioco per te oggi è libertà emotiva, Acquario. I tuoi sensi sono intensificati e le cose più piccole catturano il tuo sguardo. Non ritardare la tua risposta a questi eventi, grandi o piccoli che siano. Anche il più piccolo evento può sbocciare in un nuovo mondo di persone e situazioni. Lascia che la tua creatività esploda in ogni parte del tuo essere.

Pesci

Le informazioni che arriveranno oggi alle tue orecchie saranno abbastanza contraddittorie, devi prestare tutta la tua attenzione per scoprire possibili trappole. Le decisioni che devi affrontare devono essere prese da solo, senza fidarsi degli altri. Hai l’opportunità di fare le cose a modo tuo. La chiave per risolvere i problemi con il tuo partner è raggiungere un clima di sincero rispetto e accettazione delle differenze in un ambiente generale di accordo.Non è il momento di essere un bastone nel fango, Pesci. Non essere l’anello debole della catena. L’energia della giornata è “alzati e vai”. Quindi guida, segui o togliti di mezzo. Non ci sono scuse per fare marcia indietro. Quando l’opportunità bussa, devi essere pronto con le valigie pronte. Le tue emozioni potrebbero condurti su strade nuove e inaspettate.