Oroscopo Paolo Fox domani 2 gennaio 2023, le previsioni

ARIETE (Nati tra il 21/03 e il 20/04)

I loro rapporti di amicizia, virtuali e con i gruppi, richiedono impegno e limiti. Cerca di capire di cosa hai veramente bisogno in una relazione di amicizia e conosci i limiti di quanto puoi donare. I tuoi ideali ti chiedono di lavorare per realizzarli. Lapidazione delle relazioni. Sappi anche come differenziare i tuoi valori personali da quelli dei gruppi.

TORO (Nati tra il 21/04 e il 20/05)

Venere, il suo sovrano, incontra Saturno nell’area del lavoro. Oggi porta la maturazione e la necessità di mostrare il tuo lato più professionale. I valori e l’immagine professionale stessa richiedono lucidatura e raffinatezza. Se ricopri una posizione di autorità, cerca di ascoltare tutti, ma senza perdere il tuo senso di leadership.

GEMELLI (Nati tra il 21/05 e il 20/06)

Il tuo senso di espansione e fede richiede oggi un raffinamento. Ti viene ricordato che, per quanto ami la libertà, non sarà vera senza assumerti impegni, responsabilità o costruirla. Puoi vedere il tuo ruolo nelle relazioni sociali con più responsabilità. La fede qui ha bisogno di esprimersi attraverso opere e risultati pratici.

CANCRO (Nati tra il 21/06 e il 21/07)

Il tuo bisogno di amore, di scambio profondo e di sessualità è alto, ma oggi sarà necessario farlo entro limiti equi e con maturità. Le nostre idealizzazioni e fantasie richiedono il confronto con la realtà. Ci vorrà vera reciprocità per comunicare difficoltà e problemi emotivi e/o sessuali con onestà e comprensione reciproca.

LEONE (Nati tra il 22/07 e il 22/08)

Venere ti motiva all’amore romantico e alla vita sociale in questo periodo, ma Saturno ti chiede dei limiti. Ci vorrà una relazione senza mascherine, per davvero. Possiamo davvero mantenere la diplomazia e l’equilibrio richiesti da Venere, ma non bisogna cercare di essere piacevoli o mancare di posizionamento. I legami che sono reali vengono rafforzati durante questo transito.

VERGINE (Nati tra il 23/08 e il 22/09)

La tua motivazione a lavorare, essere utile e avere un buon funzionamento della vita materiale è in aumento. Venere ti motiva ad aggiungere valore al tuo lavoro e Saturno ti rafforza in questo impegno. Valore che deriva dal duro lavoro. Le relazioni di lavoro richiedono reciprocità, ma anche limiti. Non sottovalutare il valore di ciò che hai da offrire.

BILANCIA (Nati tra il 23/9 e il 22/10)

Venere, sua reggente, incontra Saturno e gli chiede di maturare la sua espressione personale e creativa. Sarai più disposto a condurre la tua vita e fare le cose più a modo tuo. Il tuo fascino e il tuo fascino sono ancora alti, ma sappi quando e come usarlo. Sappi anche come moderare il tuo lato romantico e seducente, perché devi relazionarti con chi vuoi veramente.

SCORPIONE (Nati tra il 23/10 e il 21/11)

Le tue relazioni familiari richiedono contatto, ma anche limiti. Sappi come relazionarti nella giusta misura e all’interno di ciò che puoi offrire. Anche quando siamo disposti a donare il nostro affetto, l’altra parte non è sempre ricettiva. Sappiate affrontare questo fatto, rafforzandovi nella vostra capacità di donare e assumendo l’impegno di amare incondizionatamente.

SAGITTARIO (Nati tra il 22/11 e il 21/12)

Le tue idee romantiche e relazionali richiedono limiti. Spesso dobbiamo vedere le difficoltà del contatto umano e oggi tale percezione è forte nel tuo caso. I rapporti con fratelli, zii, cugini, vicini e simili richiedono dei limiti. Le idealizzazioni sugli studi richiedono anche qualcosa di pratico e reale da fare. Comunicazione amorevole ed equa dei confini.

CAPRICORNO (Nati tra il 22/12 e il 20/1)

Oggi ti porta molta consapevolezza del tuo senso di autostima e dei limiti che esistono in quest’area. Il tuo senso di risparmio di risorse è presente e ti chiede di stare attento. È presente anche la sua capacità di aumentare gli utili, ma richiede piani di crescita. Non disprezzare mai il proprio valore, ma impara a maturare questa sfaccettatura.

ACQUARIO (Nati tra il 21/01 e il 19/02)

La congiunzione di Venere e Saturno nel tuo segno (solare o ascendente) ti porta la consapevolezza del tuo valore e la tua capacità di valutare il collettivo da te stesso. La sua sfaccettatura più amorevole, coraggiosa e romantica richiede il taglio e la maturazione. Esci dai capricci ed entra nella donazione di sé amorevole, distaccata e universale. Ma tutto questo essendo fedele a te stesso.

PESCI (Nati tra il 20/2 e il 20/3)

Le sue idealizzazioni e i suoi sogni sono ora confrontati con un senso di realtà e pragmatismo. La sua capacità di astrazione e creatività è grande, ma deve avere un supporto nella realtà. Saper utilizzare concretamente la tua forza magnetica, le visualizzazioni e la mobilitazione sottile sarà importante. Anche affrontare i problemi di relazione inconscia sarà importante.