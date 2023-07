Oroscopo Paolo Fox domani 2 luglio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Sagittario

Presta molta attenzione a ciò che ti spiegano oggi, soprattutto se l’argomento è complicato. Avrai alcune difficoltà a mantenere le cose la prima volta. Oggi non avrai problemi a collaborare con le persone intorno a te, anche con quelle che hai cercato di tenere alla larga in altre occasioni. Condividere con le persone che ami ti darà grandi soddisfazioni. È tempo di organizzare un incontro in cui si suggelleranno i legami.

Capricorno

Metti in discussione tutto ciò che ha a che fare con presunti affari o opportunità finanziarie. Potresti facilmente essere coinvolto in una frode. La stanchezza e stai conducendo una battaglia che puoi vincere solo con ore di sonno. Smettila di rubare tempo a letto, o alla fine dovrai pagare più che abbastanza. Oggi sarà una giornata di novità molto importanti. Preparati a prenderli come vengono. Non esitate a condividere queste notizie con tutti intorno a voi.

Acquario

Fai molta attenzione alle decisioni che prendi oggi, soprattutto se riguardano chi ti circonda. Tieni presente che è in tuo potere che gli altri siano un po’ più felici. Quando il cielo si oscurerà, molto probabilmente pioverà. Presta attenzione ai segni più evidenti nella tua attività, perché alla fine hanno quasi sempre ragione. Ogni ora che sei separato dalla persona che ami sembra eterna, ma dovresti pensare che ci sono anche altre cose che possono riempire il tuo tempo in loro assenza.

Pesci

Oggi dovrai affrontare una situazione conflittuale in cui dovrai usare il tuo senso di responsabilità. Sarai all’altezza. Devi mostrarti come sei indipendentemente da ciò che gli altri possono dire o pensare di te. Assicurati che l’attrito sul lavoro sia risolto con il senso dell’umorismo. Sebbene sia ovvio, non dovresti confondere l’amore con l’attrazione fisica. Se il secondo è un fattore importante per il primo, non è sufficiente. riflettere.