Oroscopo Branko domani 2 luglio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Sagittario

Oggi la Luna sarà in transito nel vostro segno e valorizzerà notevolmente il vostro lato più sentimentale e familiare, catapultandovi in ​​una giornata felicissima piena di pace, armonia, speranza e felicità. In questo senso, riceverai una sorpresa molto piacevole da una persona cara che era via, ma che ora tornerà da te.

Capricorno

Oggi le cose non andranno come avresti voluto, ma anche se ti sentirai molto turbato o molto frustrato, dovresti pensare che forse il destino ti sta facendo un favore perché forse ti aspettavi qualcosa che non ti faceva comodo o semplicemente che non era possibile e oggi il destino ti chiude una porta che non ti era possibile passare.

Acquario

Un aspetto armonioso e favorevole di Giove, il migliore dei pianeti, ti farà tirare fuori il tuo lato più sognante e idealista, ti sentirai ottimista e pieno di illusioni per le quali vorresti combattere, anche se allo stesso tempo ti sentirai anche nota più che mai il contrasto tra i tuoi grandi sogni e la realtà che ti opprime e ti incatena.

Pesci

Anche se può essere difficile da credere, a volte tra tutti i segni dello zodiaco sei quello che riceve più protezione quando arrivano i momenti più difficili, ed è quello che ti succederà oggi o questo fine settimana. Avrai successo o riceverai aiuto in una situazione particolarmente difficile per la quale fino ad ora non vedevi alcuna via d’uscita.