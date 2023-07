Oroscopo Paolo Fox domani 3 luglio 2023, le previsioni complete - Controcopertina

Ariete

Oggi saprai come cambiare le circostanze insolite che troverai a tuo favore. Il giorno in cui sarai in grado di spostare le montagne non è ancora arrivato, quindi modera le tue azioni e non confrontarti con gli altri! Non prendere sul serio le battute. Sei troppo difensivo e ti stai perdendo molte cose buone. È tempo di scoprire le carte con il tuo partner. Se sei single, altre persone ti aiuteranno a capire meglio alcuni elementi del tuo passato emotivo.

Toro

Questa può essere la giornata tipo in cui passi ore a sognare ad occhi aperti perché oggi la tua immaginazione aumenta. Stai lontano da argomenti controversi perché questo ti abbatterà solo. Non soffrirai di attacchi di stanchezza, purché non provi ad accelerare troppo velocemente. È tempo di prepararti per i tuoi appuntamenti futuri più importanti e prenderti cura delle tue connessioni professionali. Il tuo istinto non ti deluderà. Non esitare a seguire il tuo intuito. Le tue iniziative riguardanti il tuo partner saranno valutate. Hai il dono di incantare gli altri!

Gemelli

Fai attenzione se acquisti qualcosa oggi perché sarai tentato di buttare soldi in mare su oggetti di lusso che potrebbero essere una spesa di cui ti pentirai in seguito. Inoltre, i negoziati finanziari possono essere irrealistici. Sarà possibile avvicinarsi a certe persone: ignora le apparenze e rimarrai sorpreso. Consultazioni e discussioni sono all’orizzonte. Ascolta attentamente tutto ciò che viene detto. Le apparenze a volte ingannano. Che tu sia in una relazione o single, oggi avrai motivo di ricordare questo proverbio. Controlla le tue decisioni durante i nuovi incontri.

Cancro

Oggi puoi provare una forte simpatia per qualcuno che sta attraversando. Dovresti stare lontano dal dramma e dai problemi intorno a te rimanendo all’interno del suo guscio. Proteggiti e non lasciare che l’egoismo degli altri ti dia fastidio. Concentrati su ciò che è veramente importante per te e ignora il resto. In amore, sarai tentato di mettere in pratica alcune idee insolite. Non aver paura di allontanarti dalla routine. Hai i mezzi per rivitalizzare la tua relazione… o iniziarne uno nuovo che si avvicini ai tuoi sogni.

Leone

Potresti sentirti un po ‘strano oggi perché, in qualche modo, vuoi un po ‘di cambiamento e avventura. Tuttavia, vuoi anche rilassarti in solitudine e lasciare che qualcuno ti coccoli e si prenda cura di te. Cerca di imparare qualcosa di insolito, misterioso e nuovo perché questo ti piacerà. C’è qualcosa di imprevisto nell’aria e dovrai lasciare andare il controllo di un progetto e gettare il tuo destino al vento. Questo ti porterà immensa soddisfazione, anche se non hai il controllo della situazione.

Vergine

Oggi il tuo idealismo interiore è risvegliato, quindi potresti essere attratto dalla meditazione o dall’esplorazione di qualche tipo di attività di consapevolezza di gruppo. In effetti, la tua sensibilità al mondo che ti circonda aumenta. Troverai un supporto positivo per portare a termine i tuoi progetti. L’atmosfera intorno a voi è così viva che c’è il rischio di esaurire la vostra energia. Il tempo non è più per sognare ma per costruire. Tuttavia, assicurati di non perdere di vista i tuoi sogni. Sono il fondamento di ciò che vuoi costruire.

Bilancia

Questo è un tipo di giorno in cui le persone si sentono naturalmente solidali l’una con l’altra, anche se allo stesso tempo c’è anche un elemento di impazienza. Sei insistente ma flessibile allo stesso tempo e hai un modo di persuadere, riunire e motivare coloro che ti circondano. Hai la tendenza a fuggire dalle preoccupazioni materiali e dalle restrizioni amministrative. Concentrati e affrontali. La verità non è sempre il modo migliore… Non dimenticatelo oggi. Dovrai cercare di non scontrarti con il tuo partner e stare attento a ciò che dici. Questa singola nuvola all’orizzonte non può essere spazzata via facilmente!

Scorpione

Ti divertirai a discutere idee inebrianti su argomenti banali con qualcuno. Puoi anche sognare una vacanza desiderata in futuro. Questo perché oggi sei pieno di domande come “e se …” Il successo arriva a te e la fortuna è con te in tutto ciò che fai. Ora è il momento di mostrare il tuo entusiasmo! Tuttavia, sii paziente con i tuoi colleghi. Oggi l’amore sarà della massima importanza per voi. Qualunque sia la tua situazione, ti sentirai positivamente ispirato ad avvicinarti ai tuoi ideali. Non gettare la spugna!

Sagittario

Questo è un buon momento per tutto ciò che riguarda questioni ufficiali, legali e amministrative. Ora è il momento di agire. Tieni i piedi per terra, soprattutto se sei invitato a cena. Non sopportavi di mangiare troppo, quindi ascolta il tuo corpo. La conversazione sarà la pietra angolare quando si tratta della tua vita amorosa. È tempo di far luce sulle incomprensioni, anche se sono solo piccole: migliorerai notevolmente la tua relazione.

Capricorno

Oggi vuoi essere reciprocamente vantaggioso per il tuo partner e / o un amico intimo e sperare che si sentano allo stesso modo. Sfortunatamente, a volte l’idealismo ostacola la realtà e il risultato è la delusione. Per lo meno, esprimi le tue aspettative. Sarai in un luogo idilliaco se accetti di giocare al gioco del tuo partner. Non hai nulla da temere, acquisirai intensità appassionata e sicurezza emotiva. La tua prospettiva a lungo termine sta diventando più chiara e hai le cose che ti infastidiscono meglio legate.

Acquario

Potresti sentire una connessione importante con un animale domestico o qualcuno che ce l’ha oggi. Oggi è un buon giorno per pianificare qualsiasi tipo di viaggio. Hai bisogno di una pausa dalla tua routine quotidiana, quindi non esitare a fare una pausa se puoi. Con un sacco di lavoro in background, non avrai la possibilità di tirarti indietro. Ci sono situazioni urgenti da risolvere. In amore, possibilità inaspettate per il futuro possono venire spontanee. Non c’è dubbio, sarebbe un peccato.

Pesci

L’accuratezza delle tue idee sarà incoraggiante. Esprimiti chiaramente, il tuo messaggio sta arrivando. Fai attenzione a non abusare di certe sostanze, poiché sei suscettibile ad esse. La tua motivazione durerà tutto il giorno e nessuno sarà in grado di resisterti a causa di essa. Il successo è alla tua portata, vai avanti! Il tuo innato senso delle sfumature e il buon gusto creano un’aura di armonia intorno a te che lentamente e in sicurezza affascina gli altri. Ora è il momento di dichiarare il tuo amore e cercare piacere e passione.