Oroscopo Paolo Fox domani 21 febbraio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Paolo Fox 21 febbraio Ariete

Un atto sociale che stavi aspettando da molto tempo oggi ti solleverà il morale, anche se alla fine della giornata è più che possibile che ti sentirai deluso dalle tue aspettative. Se hai un incontro importante nei prossimi giorni, non aspettare solo che arrivi. Preparalo coscienziosamente, anticipa gli eventi e avrai più opzioni. I sentimenti o gli stati d’animo degli altri ti influenzeranno oggi in un modo insolito. Non è male preoccuparsi di quello che succede intorno a te, ma non perdere di vista i tuoi problemi.

Oroscopo Paolo Fox 21 febbraio Toro

Si avvicina un appuntamento importante nella tua vita ed è possibile che tu l’abbia dimenticato o che tu abbia impiegato troppo tempo nei preparativi per festeggiarlo. Aggiornati senza ulteriori indugi. Non parlare più del necessario oggi in pubblico o in privato, soprattutto su argomenti controversi. Qualcuno potrebbe ascoltare che non ti aspetti e che può farti del male. Qualcuno si fiderà di te oggi in modo inaspettato ma sincero. Custodisci con zelo le tue confidenze e coltiva un’amicizia che può procurarti molti vantaggi.

Oroscopo Paolo Fox 21 febbraio Gemelli

Accetta gli altri così come sono e stabilisci le tue relazioni e preferenze in base a ciò. Non cercare di cambiare le persone per creare un mondo fittizio intorno a te. I dubbi quando si affrontano le decisioni sono buoni se durano poco. Se ti soffermi su domande e indecisioni, perderai molte delle tue opportunità. La tua relazione sentimentale sta prendendo più di quanto ti dà, sta distruggendo la tua personalità. Se non riesci a cambiare rotta, finirai per rompere nonostante l’amore che c’è.

Oroscopo Paolo Fox 21 febbraio Cancro

La giornata di oggi sarà segnata dal nervosismo, anche se alla fine tutto finirà bene se saprai prendere la situazione con calma. Qualcuno o qualcosa potrebbe scomparire, ma apparirà. Prima di criticare il comportamento del tuo partner in una questione legata al sesso, dai un’occhiata al tuo. Può darsi che la colpa di qualche problema sia condivisa. Cammina oggi come se stessi camminando sul vetro in ambito professionale, perché qualcosa che hai fatto di recente può causare una rottura immediata e traumatica.