Oroscopo Paolo Fox domani 21 febbraio 2023, le previsioni complete

Ariete

Il tuo sistema nervoso potrebbe essere influenzato da problemi personali o superlavoro che si è accumulato ultimamente, ma ora l’energia delle stelle ti magnetizza nella fortuna per la tua vita di prendere una svolta inaspettata e recuperare da tutto. Ora ottieni l’aiuto di cui hai bisogno. Numeri fortunati: 25, 18.9.

Toro

Un’offerta di lavoro allevierà la tua situazione economica se decidi di accettarla. Qualcuno nella tua famiglia sta attraversando momenti difficili. Non fatevi cogliere di sorpresa se vi chiede aiuto, perché ne avrà bisogno. Non aggiungere benzina sul fuoco recriminando le loro azioni e aiutando nella misura in cui puoi e vuoi. Numeri fortunati: 19, 5, 13.

Gemelli

L’energia planetaria ti spinge ad andare avanti con i tuoi obiettivi o progetti. Non fermarti, Gemelli, continua a combattere. Non continuare a immaginare ciò che non è vero. Quei commenti malevoli che hanno raggiunto le tue orecchie sono infondati. Hai molta fiducia in quella persona e non ti deluderà. Numeri fortunati: 41, 27, 14.

Cancro

La vita ora ti offre l’opportunità di raggiungere i tuoi obiettivi. Non continuare a lasciare le cose per dopo e approfitta della vena di buona fortuna che hai. Qualcuno molto vicino a te ha bisogno del tuo consiglio o aiuto finanziario. È tempo di prendere il volo e diventare indipendenti se non l’hai già fatto. Numeri fortunati: 51, 16, 30.

Leone

Le stelle illuminano il romanticismo. Molti saranno coloro che vi perseguiteranno, vi ammireranno e vi sosterranno in tutto ciò di cui avrete bisogno. I bambini saranno fonte di orgoglio, successo e realizzazione. Il tuo potenziale creativo sarà illimitato. Ti sentirai molto desideroso di tornare a scuola e ti avventurerai a fare grandi cambiamenti nella tua vita. Numeri fortunati: 8, 35, 11.

Vergine

Rafforzati emotivamente. Metti su nuove batterie e mettiti al lavoro, Vergine. Ciò che era non sarà più, quindi preparatevi a tutto. Ora è imperativo che cambi atteggiamenti, reazioni, filosofia e ti adatti a tutto il torrente di eventi che sta arrivando. Renditi conto che l’unico responsabile dei tuoi successi o fallimenti sei tu. Numeri fortunati: 40, 3, 21.

Bilancia

Tutto ciò che è legato alla comunicazione è molto ben visto al momento. Un’esplosione di informazioni, esperienze e idee abbellirà il tuo mondo intellettuale e professionale. Il tuo potenziale creativo viene esaltato e se sai come sfruttarlo puoi ottenere ciò che hai sempre desiderato. Numeri fortunati: 42, 39, 6.

Scorpione

Ignora i commenti negativi provenienti da persone frustrate e complesse. Non devi pagare per le frustrazioni degli altri. La vita vi ha riempito di benedizioni. È tempo di viaggiare e fare nuove amicizie. Pianifica di visitare la tua famiglia all’estero. Numeri fortunati: 49, 35, 12.

Sagittario

Ti liberi da fardelli e false responsabilità. Rompi con ogni catena che ti limita e torni ad essere te stesso. Viaggerete attraverso la vita senza quelle pesanti valigie di angoscia e preoccupazione. Ti liberi da fardelli e false responsabilità. Ti imponi con tutta la tua grandezza e splendore. Già il duro lavoro nella tua vita è finito, ora aspettati ricompense e riconoscimenti. Numeri fortunati: 22, 15, 3.

Capricorno

Fai molta attenzione quando critichi gli altri. Non commentare ciò che dovrebbe essere lasciato in famiglia. Ritirati da pettegolezzi e speculazioni. Nuove amicizie entrano nel tuo spazio che ti porteranno a vedere un nuovo aspetto della vita. Ti piaceranno più attività all’aria aperta e sarai coinvolto in qualche tipo di sport che ti aiuterà a metterti in forma. Numeri fortunati: 46, 39, 42.

Acquario

Ti riprendi, ti rialzi da quella che è considerata una sconfitta, ma con la differenza che ti senti un vincitore. È tempo di ricominciare, ma con più forza e impegno di prima. Un nuovo “sguardo” nella tua persona non ti farebbe male, Acquario. Modernizza, perdi quei piccoli libri extra che hai accumulato. Numeri fortunati: 4, 12, 38.

Pesci

È imperativo che tu stabilisca le priorità, così come che sviluppi la pazienza in modo che a poco a poco ti organizzi meglio. Qualcuno non mantiene ciò che hai promesso. Non lasciare che questo ti abbatta. Per quanto riguarda le tue finanze, non sprecare denaro, impara a gestirlo meglio, perché se non lo fai sarai nei guai. Numeri fortunati: 8, 10, 23.