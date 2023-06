Oroscopo Paolo Fox domani 21 giugno 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

Leone

Medita sulle cose prima di farle, oggi dovrai affrontare un problema complicato nel tuo lavoro o nella tua impresa, ma se vuoi risolverlo con successo non lasciarti trasportare dalle apparenze. Tutto indica che dovresti andare da una parte, ma la verità è che non è così, in realtà ce n’è un’altra molto migliore, ma non così scontata.

Vergine

Da qualche tempo la vita ti porta piccoli premi o riconoscimenti di vario genere affinché tu prenda coscienza che tutti i tuoi sacrifici, le dimissioni, il lavoro e il senso del dovere non saranno vani. E anche gli altri finiranno per rispettarti e riconoscere i tuoi meriti. Questo è un buon giorno.

Bilancia

Lascia che gli altri litighino tra loro e affrontino le situazioni più conflittuali. Oggi sarai più abile e intuitivo che mai e saprai perfettamente come evitare i momenti di maggiore tensione per essere finalmente vincitore, o almeno in ottima posizione. Ascolta il tuo intuito, oggi lo avrai molto sveglio.

Scorpione

Grande attività ed entusiasmo. Oggi ti aspetta una giornata molto impegnativa con un finale positivo, ma qualcosa dentro di te ti spingerà a combattere e ad affrontare sfide, problemi o nemici perché sai che riuscirai a sconfiggerli. Oggi potrai vedere percorsi e soluzioni che prima non vedevi, ascolta il tuo intuito, oggi sarà lucidissimo.