Oroscopo Paolo Fox domani 22 agosto 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

I lavori a casa diventano un peso per te, soprattutto quelli che devi fare quando arrivi la sera dopo il lavoro. Tutti devono collaborare. Metti tutto il tuo impegno nel portare a termine il lavoro iniziato, lasciarli a metà ti porterà solo irrequietezza. Con un po’ di pianificazione sarai in grado di avanzare molto rapidamente. I tuoi progetti di lavoro più immediati saranno influenzati dall’apparizione di una persona con molta influenza che fa cambiare radicalmente il panorama.

Capricorno

Una svista ti porta a commettere un errore che non sarà facile correggere. In ogni caso pentirsene non ti gioverà, è meglio che ti metta al lavoro. Ora passi dall’essere uno studente all’essere un insegnante, e questo creerà una serie di responsabilità che all’inizio ti peseranno molto. Presto ti sistemerai e ti sentirai più rilassato. Metti da parte i rancori e potresti trovarti con l’opportunità di far nascere un idillio che non ti aspettavi. Se apri il tuo cuore, qualcuno potrebbe entrare molto facilmente.

Acquario

Il tempo delle avventure sentimentali è giunto al termine. Hai sicuramente trovato la persona che ami e non dovresti correre il rischio di perderla. Una persona appare nella tua vita con un’aria di grandezza, che intende trascinarti in aree che non si adattano al tuo modo di essere. Continua ad essere onesto e sincero, fa per te. La tua posizione non passerà inosservata a nessuno oggi. Mentre alcuni lo sosterranno al massimo, altri si opporranno radicalmente. È un buon segno, non esitare.

Pesci

I conti non escono ed è giunto il momento di prendere decisioni drastiche. Quello che non puoi fare è aspettare che le cose peggiorino ancora. L’amore appare improvvisamente nella tua vita e non sarai in grado di liberartene. Se hai la libertà di cui hai bisogno, non esitare ad avventurarti per incontrare nuove persone e situazioni. Non fermarti a pensare a cosa diranno e lanciati a difendere i progetti per i quali hai lottato così duramente. A nessuno dovrebbe interessare la direzione che prende la tua esistenza.