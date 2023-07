Oroscopo Paolo Fox domani 22 luglio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

La settimana si conclude per voi con successi e traguardi, sia nel lavoro che nella vita intima e personale, il tutto grazie ad un ottimo influsso di Giove che vi aprirà le porte della fortuna sotto molti aspetti. Una piccola oasi nel bel mezzo della battaglia, insieme a una meravigliosa sorpresa che ti arriverà.

Toro

Oggi le cose potrebbero andare un po’ male per te, potrebbero non andare come ti aspettavi, e la cosa peggiore è che la prenderai molto male e la tua natura bonaria e aperta diventerà più esigente e arrabbiata, con il rischio che forse tu stesso finirai per peggiorare le cose. Cerca di prendere le cose con calma.

Gemelli

La fortuna sarà con te oggi, sia sul lavoro che nella tua vita intima. La Luna e Giove formeranno un ottimo aspetto che vi darà forza e ottimismo, oltre all’intuizione necessaria per vedere chiaramente il percorso migliore che più vi si addice. Sarai molto fortunato se dovrai fare un viaggio.

Cancro

Il Sole sta per lasciare il tuo segno, però, illumina la tua vita e il tuo destino affinché trovi finalmente la tua strada e la pace regni nel tuo cuore. Oggi potrai goderti alcuni momenti di pienezza e felicità, purtroppo saranno solo momenti perché il tuo carattere lunatico impedirà loro di stabilizzarsi, ma stai migliorando.