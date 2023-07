Oroscopo Paolo Fox domani 22 luglio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Venere transita da tempo nel vostro segno, infatti sta già per lasciarlo, ma alla grande fortuna di cui godete negli affari mondani e materiali si aggiungerebbe anche una destinazione più fortunata per le questioni del cuore e della vita intima. Saresti il ​​grande favorito del destino in questo momento.

Vergine

Fortuna e ispirazione dirette agli affari materiali e al denaro. In realtà niente potrebbe piacerti di più, e non perché tu sia materialista, ma perché questo ti porta sicurezza, che è qualcosa di molto necessario per te in questo momento. Oggi avrai una giornata molto favorevole per intraprendere ogni tipo di iniziativa di natura finanziaria.

Bilancia

Un fallimento sul lavoro o negli affari ti causerà un’enorme tristezza in questo momento, proprio come una perdita di denaro o opportunità. La causa è stata, o sarà, che hai preso una decisione sbagliata, anche se tutto sembrava indicare che fosse quella giusta, ma è stato solo un inciampo e ora devi rialzarti.

Scorpione

Ti piace sempre rischiare e affrontare le situazioni più difficili, ma in questi momenti ti sentirai spinto ad agire con molta più prudenza o cautela. Ultimamente hai ottenuto cose molto preziose e non sei disposto a rischiarle, penserai un po’ di più a tutto e non metterai in gioco i tuoi successi o la tua felicità.