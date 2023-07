Oroscopo Paolo Fox domani 22 luglio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Aiuto o protezione dal destino che apparirà sempre nella tua vita quando ne avrai più bisogno. Sei uno di quelli che possono subire qualche sconfitta, ma che finiscono sempre per vincere la guerra. Oggi avrai una chiara esperienza di questo tipo di situazione imponendoti a qualcuno che ti avrebbe causato molti danni.

Capricorno

Siete famosi per essere un segno toccato da grandi difficoltà e sentieri sassosi, però ultimamente siete stati abbastanza fortunati e la vita vi sta ripagando dei grandi e dolorosi sacrifici che avete dovuto fare ormai da qualche anno. Questa tendenza continuerà e raccoglierai tutto ciò che hai seminato.

Acquario

Buona fortuna in questioni materiali e di denaro. Oggi potresti avere un’ottima giornata se devi fare affari o qualche altra operazione relativa alle finanze o ai beni. Come puoi vedere, la tua vita ha grandi alti e bassi, un giorno sei in fondo, ma il giorno dopo il destino può improvvisamente portarti in cima.

Pesci

Oggi devi soffrire, almeno un po’. Siete tutti di cuore, ma vi muovete tra lupi e scorpioni e dovreste stare molto attenti perché quello che dite innocentemente può essere frainteso e portarvi anche molte disgrazie. Impara ad essere più cauto e non dimenticare mai che tutte le tue azioni hanno le loro conseguenze.